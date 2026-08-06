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Homem detido nos Açores por suspeitas de violação e violência doméstica sobre ex-companheira

A investigação teve origem numa denúncia feita por uma unidade de saúde onde a vítima recebeu assistência.
Redação
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Homem detido nos Açores por suspeitas de violação e violência doméstica sobre ex-companheira

Mundo do futebol de luto. Tentou impedir o roubo do telemóvel e foi brutalmente agredido. David Owori tinha 27 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 52 anos, na ilha de São Miguel, nos Açores, por estar fortemente indiciado da prática dos crimes de violação e violência doméstica contra uma mulher de 42 anos, com quem terá mantido uma relação amorosa.

Em comunicado a PJ revela que a detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, fora de flagrante delito.

Suspeito terá tentado convencer vítima a retirar denúncia

De acordo com a investigação, os factos remontam ao passado 1 de agosto, quando o suspeito terá abordado a vítima com o objetivo de a convencer a desistir de uma denúncia anterior por violência doméstica.

Perante a recusa da mulher, o homem terá conseguido convencê-la a entrar no seu automóvel, conduzindo-a até um local isolado.

Segundo a PJ, nesse local a mulher terá sido agredida e o seu telemóvel danificado, alegadamente como forma de represália por não revelar os códigos de acesso ao equipamento.

Mulher terá sido forçada à prática de atos sexuais

As autoridades indicam ainda que, posteriormente, o suspeito terá levado a vítima para a sua residência, onde a terá constrangido à prática de atos sexuais considerados "suscetíveis de integrar o crime de violação."

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A investigação teve origem numa denúncia apresentada por uma unidade de saúde, para onde a mulher se dirigiu após os alegados acontecimentos.

Suspeito será ouvido em tribunal

O homem detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão avaliados os indícios recolhidos e decididas as medidas de coação a aplicar.

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