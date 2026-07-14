Os 25 municípios mais baratos para comprar casa em Portugal. Há três onde o metro quadrado custa menos de 500 euros

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Comprar casa por menos de 500 euros por metro quadrado continua a ser possível em Portugal, mas apenas em três municípios. Sabugal, Penamacor e Pampilhosa da Serra lideram a lista dos concelhos mais baratos do país, segundo uma análise divulgada recentemente pelo idealista, com base nos preços medianos anunciados durante o segundo trimestre de 2026.
No topo da tabela surge o município do Sabugal, no distrito da Guarda, onde o preço mediano pedido pelos proprietários é de 468 euros por metro quadrado, o valor mais baixo registado em Portugal.
Logo atrás aparecem Penamacor, em Castelo Branco, com 488 euros por metro quadrado, e Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, com 495 euros por metro quadrado. São os únicos três concelhos do país onde o valor médio pedido ainda não ultrapassa os 500 euros por metro quadrado.
O top cinco fica completo com Pinhel, na Guarda, onde o metro quadrado custa em média 521 euros, e Mogadouro, em Bragança, com 575 euros.
Estes são os 25 municípios mais baratos para comprar casa
A lista dos concelhos mais acessíveis é dominada por municípios do interior do país e distribui-se por vários distritos.
Sabugal (Guarda) – 468 €/m²
Penamacor (Castelo Branco) – 488 €/m²
Pampilhosa da Serra (Coimbra) – 495 €/m²
Pinhel (Guarda) – 521 €/m²
Mogadouro (Bragança) – 575 €/m²
Melgaço (Viana do Castelo) – 576 €/m²
Mação (Santarém) – 595 €/m²
Nisa (Portalegre) – 603 €/m²
Gouveia (Guarda) – 605 €/m²
Góis (Coimbra) – 619 €/m²
Celorico da Beira (Guarda) – 626 €/m²
Oleiros (Castelo Branco) – 656 €/m²
Idanha-a-Nova (Castelo Branco) – 662 €/m²
Castanheira de Pêra (Leiria) – 677 €/m²
Belmonte (Castelo Branco) – 677 €/m²
Pedrógão Grande (Leiria) – 679 €/m²
Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) – 687 €/m²
Proença-a-Nova (Castelo Branco) – 717 €/m²
Moura (Beja) – 744 €/m²
Vouzela (Viseu) – 752 €/m²
Crato (Portalegre) – 757 €/m²
Mortágua (Viseu) – 757 €/m²
Miranda do Corvo (Coimbra) – 770 €/m²
Valpaços (Vila Real) – 782 €/m²
Santa Comba Dão (Viseu) – 789 €/m²
Entre os distritos, Castelo Branco é o que mais se destaca, colocando cinco municípios entre os 25 mais baratos para comprar casa em Portugal.
Lisboa continua a liderar os preços mais elevados
No extremo oposto da tabela estão os concelhos onde adquirir habitação continua a exigir um investimento muito superior.
Lisboa mantém-se como o município mais caro do país, com um preço mediano de 6.107 euros por metro quadrado. Seguem-se Cascais, com 5.694 euros, Grândola, com 5.488 euros, Oeiras, com 4.689 euros, e Loulé, onde o metro quadrado custa, em média, 4.663 euros.
O município mais barato em cada distrito
O estudo identifica ainda o concelho mais acessível de cada distrito, revelando diferenças muito expressivas entre regiões.
No distrito de Lisboa, o município mais barato é Azambuja, onde o preço mediano atinge 2.151 euros por metro quadrado, quase cinco vezes acima do registado no Sabugal.
No Porto, o concelho mais acessível é Felgueiras, com 1.510 euros por metro quadrado, enquanto em Setúbal é Santiago do Cacém, com 2.641 euros.
Já no Algarve, o município com os preços mais baixos é Alcoutim, onde o metro quadrado custa, em média, 1.053 euros.
Os dados confirmam que o mercado imobiliário português continua a apresentar fortes disparidades entre o litoral e o interior, com diferenças de preço que podem ultrapassar os 5.600 euros por metro quadrado entre os municípios mais baratos e mais caros do país.e