segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

DBRS prevê desaceleração dos preços das casas em Portugal, mas afasta risco de bolha imobiliária

Os preços da habitação em Portugal deverão continuar a subir, mas a um ritmo mais moderado nos próximos anos. A DBRS prevê um abrandamento do mercado imobiliário devido à menor imigração, inflação mais elevada e condições de crédito mais exigentes
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
DBRS prevê desaceleração dos preços das casas em Portugal, mas afasta risco de bolha imobiliária

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Relacionados

Preços das casas mais do que duplicaram em 157 municípios desde 2017, revela Banco de Portugal

Os preços da habitação dispararam em grande parte do país nos últimos oito anos. Sintra, Seixal, Barreiro, Moita e Setúbal registaram valorizações superiores a 200%, segundo um estudo do Banco de Portugal
Preços das casas mais do que duplicaram em 157 municípios desde 2017, revela Banco de Portugal

Governo aumenta para 1,85 mil milhões investimento em habitação acessível e mantém meta de 12 mil casas até 2030

O Governo reforçou em mais de 1,3 mil milhões de euros o investimento destinado à construção, aquisição e reabilitação de habitação acessível. A verba total para o programa sobe para 1,85 mil milhões de euros até 2030, mantendo a meta de criar 12 mil habitações para integrar o parque público
Governo aumenta para 1,85 mil milhões investimento em habitação acessível e mantém meta de 12 mil casas até 2030

Banco de Portugal quer apertar regras do crédito à habitação e baixar taxa de esforço

O Banco de Portugal vai propor regras mais rígidas no crédito à habitação, incluindo a redução da taxa de esforço máxima de 50% para 45%, numa tentativa de reforçar a estabilidade financeira
Banco de Portugal quer apertar regras do crédito à habitação e baixar taxa de esforço

A agência de notação financeira DBRS Morningstar prevê uma desaceleração gradual do crescimento dos preços da habitação em Portugal, mas considera que o mercado continuará a enfrentar fortes pressões devido à escassez de oferta.

Numa análise divulgada esta quinta-feira, a agência aponta a redução dos fluxos migratórios, a subida da inflação e um eventual aperto das condições de crédito como fatores que poderão contribuir para moderar a evolução dos preços nos próximos anos.

Ainda assim, a DBRS considera que o desequilíbrio entre oferta e procura continuará a sustentar valores elevados no mercado residencial português.

"As pressões sobre os preços permanecerão elevadas", refere a agência, salientando que as limitações do lado da oferta apenas deverão ser resolvidas de forma gradual.

Agência afasta cenário de bolha imobiliária

Apesar da forte valorização registada nos últimos anos, a DBRS afasta o risco de uma bolha imobiliária em Portugal e em Espanha.

Segundo a análise, as restrições estruturais na construção e uma desaceleração progressiva da procura deverão impedir uma correção abrupta dos preços.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A agência destaca ainda uma diferença relevante face ao ciclo imobiliário que antecedeu a crise financeira de 2008: o crescimento recente não foi alimentado por um aumento excessivo do endividamento das famílias.

"O rácio entre a dívida das famílias e o rendimento disponível, em ambos os países, desceu de cerca de 100% em 2008-2012 para aproximadamente 50% em 2025", sublinha, citada pela agência Lusa.

Preços das casas duplicaram em Portugal desde 2019

De acordo com as estimativas da DBRS, os preços da habitação em Portugal duplicaram desde 2019, enquanto em Espanha o aumento acumulado ronda os 50%.

A agência atribui esta evolução a uma conjugação de fatores económicos favoráveis, incluindo o crescimento populacional, a criação de emprego, o aumento dos rendimentos e as baixas taxas de juro verificadas nos últimos anos.

"Os fundamentos macroeconómicos do lado da procura sustentaram o crescimento dos preços dos imóveis", refere o relatório.

Portugal enfrenta défice superior a 300 mil habitações

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A DBRS considera que a principal fragilidade do mercado imobiliário continua a ser a insuficiência da oferta.

Segundo a análise, Portugal acumula atualmente um défice superior a 300 mil habitações, enquanto em Espanha esse número ultrapassa as 700 mil casas.

A reduzida atividade da construção civil desde a crise imobiliária de 2008 é apontada como uma das principais causas desta situação.

A escassez de mão-de-obra qualificada, o aumento dos custos dos materiais de construção, a limitada disponibilidade de terrenos urbanizáveis e a morosidade dos processos de licenciamento são igualmente identificados como fatores que dificultam o aumento da oferta.

Compradores estrangeiros e turismo pressionam mercado

A agência destaca ainda o impacto da procura internacional no mercado habitacional da Península Ibérica.

Segundo a DBRS, a procura por parte de compradores estrangeiros e o crescimento do turismo contribuíram para agravar as dificuldades de acesso à habitação, sobretudo em zonas urbanas e destinos turísticos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O aumento do alojamento de curta duração também é apontado como um dos elementos que reduziram a disponibilidade de imóveis para habitação permanente.

Para a DBRS, estas limitações representam problemas estruturais difíceis de resolver no curto prazo e deverão continuar a alimentar o desfasamento entre a oferta e a procura, mantendo a pressão sobre os preços da habitação em Portugal e Espanha.

Temas

Habitação
DBRS
Portugal
Preços
Desaceleração

Leia também

CTT disponibilizam novos Certificados do Tesouro do IGCP

A remuneração baseia-se numa taxa de juro fixa e crescente, que começa em 2,35% no primeiro ano e atinge 3,35% no décimo ano, com os respetivos juros pagos anualmente, prevendo-se uma taxa média de remuneração anual em torno dos 2,71%.
CTT disponibilizam novos Certificados do Tesouro do IGCP

PRR. Corrida contra o tempo

A menos de dois meses do final do prazo do PRR, Pedro Dominguinhos assume que os restantes 25% de marcos e metas que faltam cumprir são os mais exigentes. AEP reconhece progressos, mas diz que a situação podia ser melhor.
PRR. Corrida contra o tempo

Euribor desce a seis e 12 meses e mantém-se a três meses

As taxas Euribor registaram esta segunda-feira uma evolução mista, com descidas nos prazos de seis e 12 meses e estabilidade a três meses. A Euribor a seis meses, a mais utilizada nos créditos à habitação em Portugal, fixou-se em 2,547%
Euribor desce a seis e 12 meses e mantém-se a três meses

Mais vistos

Destaques