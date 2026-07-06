Euribor desce a seis e 12 meses e mantém-se a três meses

As taxas Euribor registaram esta segunda-feira uma evolução mista, com descidas nos prazos de seis e 12 meses e estabilidade a três meses. A Euribor a seis meses, a mais utilizada nos créditos à habitação em Portugal, fixou-se em 2,547%

As taxas Euribor encerraram a sessão desta segunda-feira com uma evolução diferenciada: desceram nos prazos de seis e 12 meses e mantiveram-se inalteradas a três meses face aos valores registados na passada sexta-feira.

A taxa Euribor a três meses permaneceu nos 2,321%, mantendo-se abaixo das taxas a seis meses (2,547%) e a 12 meses (2,693%).

A Euribor a seis meses, o principal indexante dos contratos de crédito à habitação com taxa variável em Portugal, recuou 0,007 pontos percentuais, fixando-se em 2,547%.

Segundo os dados mais recentes do Banco de Portugal, referentes a maio, este prazo representava 39,77% do stock de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável, consolidando-se como o indexante mais utilizado pelas famílias portuguesas.

Já a Euribor a 12 meses desceu 0,016 pontos percentuais, terminando a sessão nos 2,693%.

Os mesmos dados do Banco de Portugal indicam ainda que a Euribor a 12 meses representava 31,39% dos contratos de crédito à habitação com taxa variável, enquanto a Euribor a três meses correspondia a 24,45%.

BCE volta a reunir este mês

A evolução das taxas Euribor continua a ser influenciada pelas expectativas em torno da política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Na reunião de 11 de junho, a instituição decidiu aumentar as taxas diretoras em 0,25 pontos percentuais, naquela que foi a primeira subida desde setembro de 2023. Antes disso, na reunião de 30 de abril, o BCE tinha optado por manter as taxas de juro inalteradas pela sétima reunião consecutiva, após um ciclo de oito cortes iniciado em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE está marcada para 22 e 23 de julho, em Frankfurt, sendo aguardada pelos mercados para avaliar os próximos passos da política monetária na zona euro.

Médias mensais tiveram comportamento misto em junho

Em junho, as médias mensais das Euribor apresentaram comportamentos distintos consoante os prazos.

A Euribor a seis meses subiu 0,060 pontos percentuais, para 2,596%, enquanto a taxa a três meses aumentou 0,113 pontos, para 2,339%. Em sentido inverso, a média da Euribor a 12 meses recuou 0,006 pontos, fixando-se em 2,798%.

As taxas Euribor são calculadas com base na média das taxas de juro às quais um painel de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário, servindo de referência para milhões de contratos de crédito, incluindo o crédito à habitação.