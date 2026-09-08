Carlos Guimarães Pinto: "Não fazer férias é a pior decisão"

Viajar tornou-se o seu vício de férias, desde que passou a ter ‘dinheiro para isso’. E já está quase a chegar a uma centena de países diferentes. Neste álbum de fotografias, o antigo líder do Iniciativa Liberal lembra-nos os seus tempos em Espinho e leva-nos por uma volta ao mundo, até aos antípodas, na Nova Zelândia.

Qual é o seu maior vício em férias?

Viajar. Desde que comecei a ter dinheiro para isso, quase nunca abdiquei. Já lá vão 90 países.

E qual é o seu maior medo?

Morrer antes de os visitar todos.

Qual a tradição em férias de que nunca prescinde?

Esquecer-me de alguma coisa no avião ou no hotel.

Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?

A viagem da minha vida foi à Índia com a minha namorada. Era para ser um estágio de 6 meses, mas transformou-se numa longa viagem pelo país, com voluntariado pelo meio e aventuras que nunca esperei ter. Mudou a minha vida. Toda a gente devia fazer uma viagem destas antes de ficar demasiado acomodado a uma vida confortável.

Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?

Se tivesse mais possibilidades financeiras, levava-os um mês para a Polinésia Francesa. Se tivesse mesmo muitas possibilidades financeiras, levava-os para um sítio ainda mais caro, tipo Avenida da Liberdade. Mas acho que isto já é sonhar demais.

Qual foi a pior experiência que teve?

As piores experiências que tive foram as viagens que não fiz por inércia ou preguiça. Arrependi-me de todas as vezes que decidi não ir a um lado qualquer.

O que acha dos amores de verão? Viveu algum?

Esta pergunta tem muitas e boas respostas que só darei quando sair da política.

Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?

Já achei que sim. Agora dispenso excessos. Só se a oferta de vinhos for diversificada e de qualidade.

Usa relógio durante as férias? Preocupa-se com os horários?

Só para controlar o horário de pequeno-almoço do hotel.

Tem mau acordar?

Não. Acordo sempre muito bem disposto e cheio de energia. Principalmente, depois de uma sesta à tarde.

Qual a maior loucura que cometeu em férias?

Em 2019, quando era presidente da IL, passei as férias todas a trabalhar intensamente à secretária. Resultou, mas nunca mais o farei. Não fazer férias é a pior decisão que alguém pode tomar para a sua saúde mental. E, a prazo, péssimo para a produtividade. Até porque, 90% do trabalho de um bom político é pensar. Nunca está verdadeiramente de férias.

Que local do mundo escolheria para viver?

Para viver, Portugal (muito honestamente). Para trabalhar ou investir é que nem por isso. Portugal é o país ideal para viver desde que não se precise de ganhar dinheiro.

Já se sentiu envergonhado por ser português?

Não gosto de culpas coletivas. Qualquer coisa que outro português faça nunca me fará sentir vergonha de ser português. Mesmo que seja secretário-geral da ONU ou presidente do Conselho Europeu.

Qual a praia da sua vida?

Praia de Espinho, claro.

De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?

Pessoas com colunas de som ou motas de água.

Vai seguir as suas séries da Netflix e da HBO?

Nada. Nas férias só leio e passeio. Só olho para o ecrã para tirar fotografias.

Que livro vai levar para ler nas férias?

“O século dos imbecis” do Valter Hugo Mãe

Que jogos leva para férias para jogar com a família e amigos?

Leva-se sempre um baralho de cartas, mas raramente se usa.

Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?

Camarão. Grande e descascado, de preferência.

Qual é a melhor bola de Berlim?

Um gelado do Lidl.

Se estiver numa cidade, em férias, como ocupa o seu tempo?

Se for uma cidade desconhecida, caminho por todos os cantos da cidade até não me aguentar das pernas (o que demora imenso tempo porque tenho boas pernas).

Qual foi o melhor jogador do mundo da história do futebol?

Tó Madeira.