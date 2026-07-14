Rui Moreira: "A melhor bola de Berlim era a da Quinta do Lago"

Representante permanente de Portugal junto da OCDE, presidiu à Câmara do Porto entre 2013 e 2025 – quando atingiu o limite de mandatos –, não dispensa o relógio e faz questão em ser pontual, ‘mesmo em férias’. Que país escolheria para viver? ‘Portugal, sem qualquer dúvida’.

Qual é o seu maior vício em férias?

Gosto da errância, é esse o meu vício.

Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?

A viagem que fiz à Antártida com a minha mulher e amigos.

Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?

Não sou dado a grandes fantasias. Mas gostaria se voltar a fazer um safari em África, coisa que hoje é muito cara.

Qual foi a pior experiência que teve?

Felizmente, nunca tive uma experiência má, porque programo as viagens com muito cuidado.

Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?

Sim, não diria excessos, mas hábitos mais flexíveis.

Usa relógio durante as férias? Preocupa-se com os horários?

Uso relógio e sou muito pontual, até em férias.

Tem mau acordar?

Não, mas preciso de café para começar a comunicar.

Que local do mundo escolheria para viver?

Portugal. Sem qualquer dúvida.

Já se sentiu envergonhado por ser português?

Só quando vejo algum compatriota a comportar-se como um javardo.

Qual a praia da sua vida?

A praia do Homem do Leme. Sempre.

De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?

Qualquer pessoa que queira ouvir reggeaton aos gritos.

Vai seguir as suas séries da Netflix e da HBO?

Certamente que não.

Que livro vai levar para ler nas férias?

“Livro” do José Luís Peixoto.

Que jogos leva para férias para jogar com a família e amigos?

Às vezes levo o meu tabuleiro de Halma.

Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?

Dizem que não se deve comer marisco em meses sem “r”, mas acredito que os tremoços não comportam esse risco…

Qual é a melhor bola de Berlim?

Era a da praia da quinta do Lago. Depois, algum burocrata proibiu o creme. E eu passei a fazer greve.

Se estiver numa cidade, em férias, como ocupa o seu tempo?

Adoro uns dias na cidade. Passear, fotografar, escutar…

Qual foi o melhor jogador do mundo da história do futebol?

Pelé.