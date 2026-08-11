terça-feira, 11 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Margarida Rebelo Pinto: "Alguns amores de verão deram material para vários romances"

Carvalhal e Gnapali Beach, em Myanmar, são as praias da sua vida, mas as férias dos seus sonhos com família e amigos seriam no Japão. A romancista diz que nunca teve uma viagem que corresse mal e revela que acorda sempre no auge da alegria.
Jornal SOL
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Voo com destino a Toronto é cancelado depois de criança se recusar a colocar o cinto de segurança

Relacionados

Anacoreta Correia: "Quanto mais viajo mais gosto de Portugal"

Na Praia das Conchas, em S. Tomé, chamavam-lhe ‘Zaminamina’, porque passava a vida a pedir para cantarem a música que estava na moda e de que Shakira viria a tornar mundialmente conhecida ao fazer um remake para o Mundial da África do Sul. Veja as imagens do Álbum de Férias Grandes de Anacoreta Correia.
Anacoreta Correia: "Quanto mais viajo mais gosto de Portugal"

Rui Moreira: "A melhor bola de Berlim era a da Quinta do Lago"

Representante permanente de Portugal junto da OCDE, presidiu à Câmara do Porto entre 2013 e 2025 – quando atingiu o limite de mandatos –, não dispensa o relógio e faz questão em ser pontual, ‘mesmo em férias’. Que país escolheria para viver? ‘Portugal, sem qualquer dúvida’.
Rui Moreira: "A melhor bola de Berlim era a da Quinta do Lago"

Qual é o seu maior vício em férias?

Ler e nadar.

E qual é o seu maior medo?

Excesso de calor.

Qual a tradição em férias de que nunca prescinde?

Uma ou duas semanas no campo na quinta de família com a minha mãe irmãos e sobrinhos.

Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?

Ainda não foi… 

Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?  

Japão, durante 3 semanas.

Qual foi a pior experiência que teve?

Sou uma sortuda, nunca tive viagens que corressem mal.

O que acha dos amores de verão? Viveu algum?

Vários. Alguns enterraram-se na areia, outros deram material para vários romances.

Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?

Não bebo.

Usa relógio durante as férias? 

Sim.

Preocupa-se com os horários?

Para as refeições, sim.

Tem mau acordar?

Zero. Acordo sempre no auge da minha alegria.

Qual a maior loucura que cometeu em férias?

Subir sozinha de motoboy ao morro do Vidigal para ir a uma festa.

Que local do mundo escolheria para viver?

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Onde vivo agora.

Já se sentiu envergonhada por ser portuguesa?

Nunca.

Qual a praia da sua vida?

Praia do Carvalhal é Gnapali Beach em Myanmar.

De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?

De José Sócrates.

Vai seguir as suas sérias da Netflix e da HBO?

Não. As férias são para ler, para conversar em família e para brincar com os mais pequenos. 

Que livro vai levar para ler nas férias?

Um da Elena Ferrante, ainda não decidi qual.

Que jogos leva para férias para jogar com a família e amigos?

Scrabble, cartas, saquinhos, trivial. 

Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?

Amêijoas e sapateira. 

Qual é a melhor bola de Berlim?

Difícil, difícil, somos campeões do tema em toda a costa.

Se estiver numa cidade, em férias, como ocupa o seu tempo?

Museus, igrejas e ruelas, miradouros e jardins. 

Temas

Margarida Rebelo Pinto
Romances
Viagem da vida
Quinta de família
Myanmar

Leia também

Está calor, liga o ar condicionado e a casa demora a arrefecer? Este pode ser o problema (e pode resolvê-lo sozinho)

Em agosto, o ar condicionado torna-se um dos maiores aliados para enfrentar as temperaturas elevadas. Mas, se sente que o aparelho demora cada vez mais tempo a arrefecer a casa, pode não ser uma questão de potência ou de avaria: um filtro sujo pode estar a dificultar a circulação do ar e a reduzir a eficácia do equipamento.
Está calor, liga o ar condicionado e a casa demora a arrefecer? Este pode ser o problema (e pode resolvê-lo sozinho)

Margarida Rebelo Pinto: "Alguns amores de verão deram material para vários romances"

Carvalhal e Gnapali Beach, em Myanmar, são as praias da sua vida, mas as férias dos seus sonhos com família e amigos seriam no Japão. A romancista diz que nunca teve uma viagem que corresse mal e revela que acorda sempre no auge da alegria.
Margarida Rebelo Pinto: "Alguns amores de verão deram material para vários romances"

Dia Mundial do Gato: cinco curiosidades que vão fazê-lo conhecer melhor o seu amigo felino

Dormem a maior parte do dia, ouvem sons que nos passam despercebidos e conseguem orientar o corpo durante uma queda. No Dia Internacional do Gato, descubra cinco curiosidades que ajudam a explicar alguns dos comportamentos mais surpreendentes dos felinos.
Dia Mundial do Gato: cinco curiosidades que vão fazê-lo conhecer melhor o seu amigo felino

Mais vistos

Destaques