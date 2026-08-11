Margarida Rebelo Pinto: "Alguns amores de verão deram material para vários romances"

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Qual é o seu maior vício em férias?
Ler e nadar.
E qual é o seu maior medo?
Excesso de calor.
Qual a tradição em férias de que nunca prescinde?
Uma ou duas semanas no campo na quinta de família com a minha mãe irmãos e sobrinhos.
Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?
Ainda não foi…
Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?
Japão, durante 3 semanas.
Qual foi a pior experiência que teve?
Sou uma sortuda, nunca tive viagens que corressem mal.
O que acha dos amores de verão? Viveu algum?
Vários. Alguns enterraram-se na areia, outros deram material para vários romances.
Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?
Não bebo.
Usa relógio durante as férias?
Sim.
Preocupa-se com os horários?
Para as refeições, sim.
Tem mau acordar?
Zero. Acordo sempre no auge da minha alegria.
Qual a maior loucura que cometeu em férias?
Subir sozinha de motoboy ao morro do Vidigal para ir a uma festa.
Que local do mundo escolheria para viver?
Onde vivo agora.
Já se sentiu envergonhada por ser portuguesa?
Nunca.
Qual a praia da sua vida?
Praia do Carvalhal é Gnapali Beach em Myanmar.
De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?
De José Sócrates.
Vai seguir as suas sérias da Netflix e da HBO?
Não. As férias são para ler, para conversar em família e para brincar com os mais pequenos.
Que livro vai levar para ler nas férias?
Um da Elena Ferrante, ainda não decidi qual.
Que jogos leva para férias para jogar com a família e amigos?
Scrabble, cartas, saquinhos, trivial.
Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?
Amêijoas e sapateira.
Qual é a melhor bola de Berlim?
Difícil, difícil, somos campeões do tema em toda a costa.
Se estiver numa cidade, em férias, como ocupa o seu tempo?
Museus, igrejas e ruelas, miradouros e jardins.