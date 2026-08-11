Margarida Rebelo Pinto: "Alguns amores de verão deram material para vários romances"

Carvalhal e Gnapali Beach, em Myanmar, são as praias da sua vida, mas as férias dos seus sonhos com família e amigos seriam no Japão. A romancista diz que nunca teve uma viagem que corresse mal e revela que acorda sempre no auge da alegria.

Qual é o seu maior vício em férias?

Ler e nadar.

E qual é o seu maior medo?

Excesso de calor.

Qual a tradição em férias de que nunca prescinde?

Uma ou duas semanas no campo na quinta de família com a minha mãe irmãos e sobrinhos.

Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?

Ainda não foi…

Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?

Japão, durante 3 semanas.

Qual foi a pior experiência que teve?

Sou uma sortuda, nunca tive viagens que corressem mal.

O que acha dos amores de verão? Viveu algum?

Vários. Alguns enterraram-se na areia, outros deram material para vários romances.

Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?

Não bebo.

Usa relógio durante as férias?

Sim.

Preocupa-se com os horários?

Para as refeições, sim.

Tem mau acordar?

Zero. Acordo sempre no auge da minha alegria.

Qual a maior loucura que cometeu em férias?

Subir sozinha de motoboy ao morro do Vidigal para ir a uma festa.

Que local do mundo escolheria para viver?

Onde vivo agora.

Já se sentiu envergonhada por ser portuguesa?

Nunca.

Qual a praia da sua vida?

Praia do Carvalhal é Gnapali Beach em Myanmar.

De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?

De José Sócrates.

Vai seguir as suas sérias da Netflix e da HBO?

Não. As férias são para ler, para conversar em família e para brincar com os mais pequenos.

Que livro vai levar para ler nas férias?

Um da Elena Ferrante, ainda não decidi qual.

Que jogos leva para férias para jogar com a família e amigos?

Scrabble, cartas, saquinhos, trivial.

Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?

Amêijoas e sapateira.

Qual é a melhor bola de Berlim?

Difícil, difícil, somos campeões do tema em toda a costa.

Se estiver numa cidade, em férias, como ocupa o seu tempo?

Museus, igrejas e ruelas, miradouros e jardins.