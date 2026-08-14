Quem era Finlay Tarling? A jovem promessa do ciclismo britânico que morreu na Volta a Portugal

Aos 19 anos, Finlay Tarling era uma das jovens promessas do ciclismo britânico, com resultados de destaque na pista e no contrarrelógio. Na Volta a Portugal, onde representava a NSN Development Team, começava a dar novos passos na carreira. A morte durante a oitava etapa interrompeu um percurso que estava ainda a começar.

O mundo do ciclismo está em choque. A Volta a Portugal seguia como esperado, com fim previsto para domingo e com mais uma edição (a 87.ª) a terminar com sucesso.

No entanto, um acidente trágico que vitimou um ciclista de apenas 19 anos, vem marcar o ciclismo português.

Trata-se de Finlay Tarling, um ciclista britânico da equipa NSN Development. Após um “grave acidente” com um carro que, segundo a RTP, não pertencia à organização da etapa, o jovem não resistiu aos ferimentos. A viatura terá entrado no circuito em contramão, atropelando Tarling.

Quem era Finlay Tarling?

Finlay Tarling nasceu no dia 2 de outubro de 2006, em Ffos-y-ffin, no País de Gales.

Estava a iniciar uma carreira que em muito se assemelhava à do irmão, Joshua Tarling e que em muito agradava ao seu pai, Michael, que é considerado um “apaixonado por ciclismo”. Com 22 anos, Joshua veste a camisola da Netcompany Ineos. Já conquistou o ouro europeu de contrarrelógio, e o bronze a nível mundial. É bicampeão britânico e venceu uma etapa na Volta a Itália.

Já Finlay Tarling estava a ir pelo mesmo caminho. Assinou a época passada pela equipa de Israel sub-23, conquistando os lugares 11.º no prólogo e 15.º no contrarrelógio de Águeda.

Já esta época, pela NSN Development, ficou em terceiro lugar no campeonato britânico de juniores em contrarrelógio, e um honroso segundo lugar numa etapa da Volta ao Ruanda.

Na Volta a Portugal, estava a disputar a sua primeira grande prova neste país. No prólogo de Lisboa, de 6,5 km, terminou em 11.º lugar, um resultado que demonstrava precisamente a sua aptidão para o contrarrelógio.

O acidente

A tragédia terá ocorrido às 15h40, na Estrada Nacional 306.

As circunstâncias do acidente ainda não são claras: enquanto algumas publicações informam que o ciclista se despistou e embateu numa carrinha parada, outras dão conta de que o ciclista foi atropelado por uma carrinha civil que circulava em contramão. A Federação Portuguesa de Ciclismo descreveu o episódio como um "grave acidente".

O circuito foi suspenso quando o pelotão chegou à Senhora da Penha, Guimarães, pouco mais de uma hora após o acidente. Não se realizará a cerimónia de pódio prevista para esta sexta-feira.

Foi feita uma guarda de honra até Fafe à equipa do jovem britânico.