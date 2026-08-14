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Tragédia na Volta a Portugal: ciclista de 19 anos morre durante a prova após despiste

O circuito foi suspenso quando o pelotão chegou à Senhora da Penha, Guimarães, pouco mais de uma hora após o acidente. 
Redação
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Tragédia na Volta a Portugal: ciclista de 19 anos morre durante a prova após despiste

Foram 20 horas de investigação até a polícia australiana descobrir que o “corpo” encontrado dentro de uma mala era... uma boneca

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A Volta a Portugal está marcada por um episódio trágico. Finlay Tarling, um ciclista britânico de 19 anos, da equipa NSN, morreu esta sexta-feira, durante o percurso da prova de ciclismo em Ponte de Lima. 

O acidente terá ocorrido às 15h40, na Estrada Nacional 306.

De acordo com informação da GNR, citada pela agência Lusa, o ciclista britânico foi "atropelado por um ligeiro de mercadorias que seguia em contramão e não fazia parte da prova".

De acordo com o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "um ligeiro de mercadorias estava na via a circular no sentido contrário ao da prova e o ciclista embateu, e aconteceu a situação trágica".

Embora os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima tenham de imediato socorrido o ciclista, já não havia nada a fazer. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

O circuito foi suspenso quando o pelotão chegou à Senhora da Penha, Guimarães, pouco mais de uma hora após o acidente. Não se realizará a cerimónia de pódio prevista para esta sexta-feira.

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No local esteve a GNR, os Bombeiros de Ponte de Lima, a equipa médica da VMER do Alto do Minho e a SIV de Ponte de Lima.

*notícia atualizada com informação da GNR sobre o acidente*

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