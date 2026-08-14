“Membro muito querido da nossa equipa”. Formação de Finlay Tarling emite comunicado após morte na etapa da Volta a Portugal

A etapa foi suspensa e não se realizará a cerimónia de pódio prevista para esta sexta-feira.

A morte do jovem Finlay Tarling, da NSN Development Team, está a chocar o mundo do ciclismo. O ciclista, que participava na prova Volta a Portugal, morreu após um acidente com um carro, que não pertencia à corrida, e que terá entrado no circuito em contramão. Finlay Tarling morreu atropelado, de acordo com o avançado pela RTP.

A organização da competição já emitiu um comunicado, onde presta as “mais sentidas condolências” à família, companheiros de equipa e entes queridos.

“Perante este trágico acontecimento, a corrida será neutralizada até à chegada a Fafe e, em sinal de respeito e luto, não se realizará a cerimónia de pódio prevista para hoje”, pode ler-se no comunicado.

O circuito foi suspenso quando o pelotão chegou à Senhora da Penha, Guimarães, pouco mais de uma hora após o acidente. Não se realizará a cerimónia de pódio prevista para esta sexta-feira.

Também a equipa do britânico reagiu à morte do ciclista. “Fin era um membro muito querido da nossa equipa, mas, acima de tudo, era filho, irmão e amigo de tantas pessoas. Ele deixará muitas saudades”, lamentam.

Finlay era irmão de um conhecido ciclista, Joshua Tarling, ciclista da INEOS Grenadiers, que se destacou no contrarrelógio ao conquistar o título europeu e dois campeonatos britânicos, além de ter terminado em terceiro no Mundial da especialidade. Conta ainda com uma vitória numa etapa da Volta a Itália.