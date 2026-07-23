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Beatas nas praias: O impacto invisível que pode contaminar mil litros de água

Um novo relatório alerta para os riscos ambientais das pontas de cigarro descartadas na areia. Além de libertarem milhares de substâncias tóxicas, podem colocar em risco a vida aquática e representar um perigo para crianças e animais de estimação.
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Uma única ponta de cigarro pode contaminar até mil litros de água, libertando nicotina e mais de sete mil substâncias químicas tóxicas em concentrações que podem ultrapassar os limites de segurança para a vida aquática.

O alerta consta de um relatório divulgado pela farmacêutica Aflofarm, que chama a atenção para o impacto ambiental das beatas, especialmente durante o verão, quando aumenta a presença de fumadores nas praias.

Milhões de beatas acabam no ambiente todos os anos

Segundo a empresa, cerca de 4,5 triliões de pontas de cigarro são descartadas anualmente em todo o mundo.

Os filtros são produzidos com acetato de celulose, um plástico não biodegradável que faz das beatas uma das maiores fontes de poluição plástica a nível mundial.

O relatório alerta ainda para os impactos ambientais associados a este tipo de resíduos, desde a contaminação da água até aos danos nos ecossistemas.

Crianças e animais entre os mais vulneráveis

"Os mais vulneráveis são também os mais expostos", refere o relatório.

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Segundo a Aflofarm, os resíduos químicos do tabaco podem permanecer durante muito tempo em brinquedos, roupas e outras superfícies, mesmo depois de o cigarro estar apagado.

Já os animais de estimação podem sofrer intoxicações ao ingerirem pontas de cigarro ou ao entrarem em contacto com resíduos deixados na areia.

Cinco recomendações para reduzir o impacto

Entre as medidas sugeridas pela farmacêutica está a recolha de todas as pontas de cigarro, lembrando que se tratam de "resíduos perigosos, não lixo comum".

O relatório recomenda ainda evitar fumar junto de crianças e animais, substituir o cigarro por outras rotinas, como caminhar na praia, e procurar apoio especializado para deixar de fumar.

Segundo a Aflofarm, deixar de fumar pode reduzir em 50% o risco de doença coronária ao fim de um ano e melhorar a função pulmonar poucas semanas depois.

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