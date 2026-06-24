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Mulher atacada por tubarão na Austrália acorda do coma induzido após amputação de um braço para falar com a família

A vítima já passou por uma cirurgia de amputação de um braço e de outras para tratamento de ferimentos graves.
Redação
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Uma mulher foi atacada em Sydney, Austrália, pelo que se suspeita ser um tubarão branco na praia de Coogee. Falou esta terça-feira pela primeira vez com a família após acordar brevemente do coma induzido.

O seu nome é Leah Stewart. Foi levada para o hospital em estado crítico no passado dia 13 de junho, após um ataque de tubarão no mar. A professora de 34 anos nadava perto da costa, quando foi mordida nos membros, sofrendo uma grande perda de sangue no ataque.

Já passou por uma cirurgia de amputação de um braço e de outras para tratamento de ferimentos.

Após as cirurgias, que a colocavam em "risco de vida", de acordo com a família, os médicos decidiram tirar Stewart do coma induzido por um curto período de tempo para poder falar com a família. "Os médicos conseguiram tirar os tubos da Leah e reduzir o seu nível de sedação para a tirar do coma induzido", explicou a família, citada pela ABC News.

A família compartilhou ainda que as primeiras palavras de Leah foram um "eu amo-vos" para a sua mãe e marido, que têm estado ao seu lado ao longo de todo o processo. Ainda assim, Leah Stewart continua nos cuidados intensivos e a precisar de vários tratamentos.

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Os familiares informam ainda que Leah tem um "longo caminho pela frente", mas que vêm este como um "passo positivo e de esperança para a recuperação a longo prazo".

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