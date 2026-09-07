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Varrer sem espalhar a poeira no ar? O segredo para apanhar todo o pó do chão está num objeto inesperado

Parece um gesto estranho e, à primeira vista, pode até não fazer muito sentido. Mas há quem garanta que um objeto que normalmente acaba no lixo pode tornar uma das tarefas domésticas mais aborrecidas bastante mais eficaz.
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Varrer sem espalhar a poeira no ar? O segredo para apanhar todo o pó do chão está num objeto inesperado
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Varrer parece uma das tarefas domésticas mais simples: pegar na vassoura e empurrar a sujidade até formar um monte. Mas será que estamos mesmo a fazê-lo da forma mais eficaz? 

O método pode parecer estranho, mas quem experimentou garante que resulta. Para maior eficácia, basta envolver as cerdas da vassoura com um saco de plástico.

Desta forma, será mais fácil recolher pelos e pequenas partículas do chão, que apenas com as cerdas correm o risco de ficar presas ou dispersas no ambiente.

Mas porquê o plástico?

A razão é muito simples: o plástico pode gerar eletricidade estática ao entrar em contacto com superfícies, o que promove a recolha de partículas como cabelos, pelos, e poeira quase invisível a olho nu. Desta forma, parte da sujeira que, muitas vezes, fica espalhada pelo ar enquanto é varrida, fica agarrada ao saco de plástico.

Em sítios de difícil acesso, é também mais fácil usar esta técnica: debaixo de camas, mesas e outros móveis onde o pó se vai acumulando, o saco de plástico permite que o pó se agarre ao saco de plástico e não se espalhe pelo ar.

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Como o fazer corretamente

A forma de o fazer é simples, mas há que ter cuidado para não estragar a eficácia do plástico. Envolva um saco ao redor das cerdas da vassoura e aperte as alças ao redor do bastão. Faça um nó firme, para evitar que o saco se desprenda durante a limpeza e, no final, desamarre cuidadosamente o saco perto de um saco do lixo para conter os detritos acumulados.

Embora não substitua uma limpeza mais profunda nem outras ferramentas, o truque pode ser uma solução simples para tornar a tarefa de varrer mais prática. Da próxima vez que pegar na vassoura, talvez valha a pena experimentar o saco de plástico e perceber se faz diferença na quantidade de detritos que consegue recolher.

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