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Vaga de calor traz moscas para dentro de casa: os truques caseiros que podem ajudar a expulsá-las e a mantê-las afastadas

Do vinagre com detergente da loiça a um truque com café queimado no forno, há soluções simples e económicas para lidar com a praga que se agrava nos meses mais quentes do ano.
Redação
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Com as temperaturas elevadas que se têm feito sentir em Portugal, as moscas têm invadido casas por todo o país. O calor acelera a decomposição dos alimentos e favorece ciclos de reprodução mais rápidos, enquanto portas e janelas abertas facilitam a entrada dos insetos. Se tem lutado para manter estes hóspedes indesejados afastados, há vários truques caseiros que podem ajudar a resolver o problema.

Evitar que a praga se instale

Antes de recorrer a qualquer truque, o mais importante é não facilitar a vida às moscas. Segundo as recomendações da Rentokil Portugal, manter portas e janelas fechadas, cobrir os alimentos e limpar rapidamente restos de comida e líquidos derramados são gestos simples que reduzem significativamente a atração destes insetos para dentro de casa.

Vinagre e detergente da loiça

Este truque funciona especialmente bem contra moscas da fruta. Basta colocar um pouco de vinagre de sideira numa taça ou caneca e juntar algumas gotas de detergente da loiça. O vinagre atrai as moscas, e o detergente quebra a tensão superficial do líquido, fazendo com que se afundem.

Benefícios exclusivos?
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Armadilha caseira com garrafa

Uma armadilha caseira feita com uma garrafa de plástico reciclada é uma forma barata e simples de apanhar moscas, recorrendo apenas a açúcar e a um funil improvisado. Os passos são os seguintes:

  • Cortar o topo da garrafa, cerca de 5 a 8 centímetros abaixo do gargalo.

  • Remover a tampa da garrafa.

  • Virar a secção superior ao contrário e encaixá-la dentro da parte inferior da garrafa, criando um funil.

  • Fixar as duas partes com fita adesiva ou agrafos ao longo do rebordo, para que o funil se mantenha bem preso no lugar.

Dentro da garrafa pode colocar-se uma mistura de água com açúcar, que atrai os insetos para o interior sem lhes permitir sair facilmente.

Café queimado no forno

Um truque popular nas redes sociais consiste em colocar café moído em papel de alumínio e levá-lo ao forno durante cerca de 15 minutos, deixando depois os restos num balcão da cozinha. Além de perfumar a casa, existe a ideia de que o cheiro a café é desagradável para as moscas, que associam o fumo a perigo, tal como acontece com muitos outros animais. Na teoria, o café queimado funcionaria assim como repelente natural.

Benefícios exclusivos?
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Redes e telas nas janelas

Impedir a entrada é sempre a solução mais eficaz. A instalação de redes ou telas magnéticas ajustadas às janelas, sobretudo na cozinha e junto aos locais de depósito de resíduos, permite manter a casa fresca durante o calor, sem abrir a porta às moscas.

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