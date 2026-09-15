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"Podia ter sido muito pior". Diogo Valsassina sofre acidente de mota em Lisboa

"Olá o meu nome é Diogo e tive uma sorte do car****", escreveu o ator que apanhou um grande susto.
Redação
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"Podia ter sido muito pior". Diogo Valsassina sofre acidente de mota em Lisboa

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Diogo Valsassina sofreu um acidente de mota nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa. O ator ficou com alguns ferimentos, mas garantiu nas redes sociais que está bem e que não sofreu qualquer fratura.

Depois do acidente, Valsassina destacou a importância do equipamento de proteção que utilizava e deixou um conselho a quem anda de mota: "Lembrem-se miúdos, usem sempre capacete fechado e proteção adequada".

Agradeceu a quem o socorreu

O ator agradeceu ainda publicamente aos profissionais do INEM e aos bombeiros que lhe prestaram assistência no local.

Diogo Valsassina deixou também uma palavra ao condutor do veículo que circulava atrás da mota no momento do acidente.

"Mas podia ter sido mesmo muito pior. Um obrigado ao INEM e aos bombeiros que me socorreram e ao senhor que vinha atrás de mim e não me atropelou", escreveu o ator no Instagram.

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