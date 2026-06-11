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"Uma inesperada melancolia e nostalgia ao fazer as malas". Nuno Markl vai mudar de 'casa' após seis meses

Humorista partilhou uma reflexão emotiva sobre o momento de deixar o hospital, onde viveu durante mais de 180 dias. Entre a alegria do regresso a casa e a incerteza sobre o futuro, confessa: "Não tenho bem um manual de instruções para lidar com isto".
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Nuno Markl revelou que vai ter alta hospitalar esta sexta-feira, 12 de junho, após cerca de seis meses de internamento, partilhando nas redes sociais um texto marcado pela emoção, nostalgia e pela expectativa de regressar à normalidade.

Na publicação na sua conta de Instagram, o humorista descreve o momento de arrumar as coisas que o acompanharam durante mais de 180 dias no quarto onde esteve internado, assumindo sentimentos contraditórios perante o fim desta etapa.

"De repente, uma inesperada melancolia e nostalgia ao fazer as malas para a alta, na sexta-feira, e deixar de viver na minha casa dos últimos seis meses", escreveu.

Markl recorda os objetos que foram preenchendo o espaço ao longo do internamento, desde figuras dos Peanuts a miniaturas dos Estúdios Ghibli, passando pelas decorações natalícias que marcaram aquele que descreve como "o Natal mais inesperado da minha vida".

O regresso à normalidade

Na mesma publicação, explica que a saída do hospital foi acompanhada pela irmã, com quem reuniu os pertences acumulados durante o período de recuperação.

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"Com a minha irmã, enchemos sacos e malas com a minha normalidade de mais de 180 dias na mais anormal das situações", escreveu.

Apesar da felicidade pelo regresso a casa, Markl admite que o processo está longe de ser simples. O humorista fala de uma nova fase marcada pela adaptação e pela incerteza sobre o que significa voltar à rotina depois de um período tão prolongado de internamento.

"Estranha a sensação de um regresso à normalidade genuína com a inquietação que tenho sobre o quão normal será essa normalidade."

"Estou feliz, estou melancólico"

A reflexão termina com uma confissão sincera sobre o estado de espírito com que enfrenta esta nova etapa.

"Estou feliz, estou melancólico. Não tenho bem um manual de instruções para lidar com isto", concluiu.

Temas

Nuno Markl
Alta hospitalar
Internamento seis meses
Regresso a casa

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