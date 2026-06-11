"Uma inesperada melancolia e nostalgia ao fazer as malas". Nuno Markl vai mudar de 'casa' após seis meses

Humorista partilhou uma reflexão emotiva sobre o momento de deixar o hospital, onde viveu durante mais de 180 dias. Entre a alegria do regresso a casa e a incerteza sobre o futuro, confessa: "Não tenho bem um manual de instruções para lidar com isto".

Nuno Markl revelou que vai ter alta hospitalar esta sexta-feira, 12 de junho, após cerca de seis meses de internamento, partilhando nas redes sociais um texto marcado pela emoção, nostalgia e pela expectativa de regressar à normalidade.

Na publicação na sua conta de Instagram, o humorista descreve o momento de arrumar as coisas que o acompanharam durante mais de 180 dias no quarto onde esteve internado, assumindo sentimentos contraditórios perante o fim desta etapa.

"De repente, uma inesperada melancolia e nostalgia ao fazer as malas para a alta, na sexta-feira, e deixar de viver na minha casa dos últimos seis meses", escreveu.

Markl recorda os objetos que foram preenchendo o espaço ao longo do internamento, desde figuras dos Peanuts a miniaturas dos Estúdios Ghibli, passando pelas decorações natalícias que marcaram aquele que descreve como "o Natal mais inesperado da minha vida".

O regresso à normalidade

Na mesma publicação, explica que a saída do hospital foi acompanhada pela irmã, com quem reuniu os pertences acumulados durante o período de recuperação.

"Com a minha irmã, enchemos sacos e malas com a minha normalidade de mais de 180 dias na mais anormal das situações", escreveu.

Apesar da felicidade pelo regresso a casa, Markl admite que o processo está longe de ser simples. O humorista fala de uma nova fase marcada pela adaptação e pela incerteza sobre o que significa voltar à rotina depois de um período tão prolongado de internamento.

"Estranha a sensação de um regresso à normalidade genuína com a inquietação que tenho sobre o quão normal será essa normalidade."

"Estou feliz, estou melancólico"

A reflexão termina com uma confissão sincera sobre o estado de espírito com que enfrenta esta nova etapa.

"Estou feliz, estou melancólico. Não tenho bem um manual de instruções para lidar com isto", concluiu.