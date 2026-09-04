TDAH em adultos: esquecer compromissos e nunca terminar tarefas pode ser mais do que distração

Relacionados
Seis em cada dez mulheres portuguesas têm problemas sexuais, mas muitas nunca procuram ajuda médica
Fica tenso com abraços? A psicologia explica o que isso pode significar
Ficar em silêncio numa discussão pode não significar o que pensa, revelam psicólogos
Esquecer reuniões, adiar tarefas importantes até ao limite, começar vários projetos e não concluir nenhum. Durante anos, este tipo de comportamento é interpretado como desorganização, preguiça ou falta de disciplina. Em alguns adultos, porém, a explicação pode estar noutro lugar: o Transtorno de Défice de Atenção e Hiperatividade, mais conhecido por TDAH.
Ao contrário do que se pensa, o TDAH não desaparece com a idade. Segundo a Unidade de Neuropsiquiatria do Hospital CUF Porto, o diagnóstico em adultos exige uma avaliação multidisciplinar, com colaboração entre psiquiatria, neurologia e avaliação neuropsicológica detalhada, precisamente porque os sintomas se confundem com outras condições do foro emocional.
Como o transtorno muda de cara na vida adulta
Na infância, o TDAH costuma manifestar-se de forma mais visível: a criança que não consegue estar quieta, que interrompe constantemente ou que perde os seus pertences com facilidade. No adulto, o quadro transforma-se. A hiperatividade motora reduz-se, mas a desatenção mantém-se, e a impulsividade desloca-se para outras áreas da vida, como as finanças, as decisões profissionais ou os relacionamentos.
Entre os sinais mais associados ao TDAH na idade adulta contam-se:
Dificuldade em manter a atenção em tarefas longas ou pouco estimulantes
Esquecimentos frequentes de compromissos e prazos
Começar várias tarefas sem concluir nenhuma
Sensação de "ouvir sem escutar" durante conversas
Impulsividade em decisões do dia a dia
Dificuldade em transformar intenções em ações concretas
Nem toda a distração é TDAH
Um comportamento isolado não chega para sustentar um diagnóstico. Toda a gente procrastina, esquece-se de algo ou perde a concentração em determinados momentos. O que distingue o transtorno é a persistência destes sintomas ao longo do tempo, o impacto que provocam na vida da pessoa e a presença de dificuldades semelhantes em diferentes contextos, seja no trabalho, nos estudos ou nas relações pessoais.
De acordo com o Royal College of Psychiatrists, o TDAH é classificado como um transtorno do desenvolvimento neurológico, capaz de afetar diversas funções cerebrais, incluindo a aprendizagem, a comunicação, o movimento, a regulação emocional e a atenção. Esta origem neurológica ajuda a explicar por que razão o transtorno não se resume a uma questão de força de vontade.
A ansiedade também pode roubar a concentração
Preocupações constantes, pensamento acelerado e tensão emocional prejudicam igualmente a atenção. Por isso, sintomas de ansiedade, stress ou esgotamento profissional precisam de ser considerados antes de atribuir toda a dificuldade de concentração ao TDAH. Em alguns casos, estas condições podem inclusivamente coexistir, o que torna a avaliação clínica ainda mais importante.
O telemóvel agrava, mas não é a causa
Notificações constantes, vídeos curtos e a alternância entre conteúdos digitais dificultam a manutenção da atenção, sobretudo em quem já tem alguma predisposição. Ainda assim, o ambiente digital não é, por si só, a origem do transtorno. O TDAH não surge apenas porque uma pessoa usa muito o telemóvel; a avaliação clínica exige olhar para a história do paciente e para a presença dos sintomas ao longo de toda a vida.
Um diagnóstico tardio pode trazer respostas importantes
Muitos adultos chegam ao diagnóstico depois de terem desenvolvido, sozinhos, estratégias para compensar as dificuldades. Outros passaram anos a atribuir os mesmos problemas à personalidade ou à falta de disciplina. Perceber que existe uma explicação clínica pode ajudar a desfazer uma trajetória muitas vezes marcada por culpa e autocrítica, abrindo caminho para estratégias de tratamento individualizadas.