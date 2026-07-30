quinta-feira, 30 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Subir escadas pode fazer mais pelo coração do que horas de ginásio, dizem os especialistas

Não é preciso equipamento, nem um plano de treino elaborado. Segundo os especialistas em saúde cardiovascular, há um gesto simples do dia a dia que pode superar os benefícios de sessões longas no ginásio, e a explicação está longe de ser óbvia.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Subir escadas pode fazer mais pelo coração do que horas de ginásio, dizem os especialistas
Dreamstime

Homem encontrado morto numa casa em Lisboa. Suspeito foi detido após ser descoberto escondido num quarto

Relacionados

Snacks para animais como proteína para o ginásio? Saiba quais os riscos da nova tendência que já chegou a Portugal

O fenómeno teve origem em vídeos virais publicados em 2023, sobretudo no TikTok, onde criadores de conteúdos defendiam que a ração seca para cães poderia ajudar a acelerar o ganho de massa muscular.
Snacks para animais como proteína para o ginásio? Saiba quais os riscos da nova tendência que já chegou a Portugal

Cansaço ou stress crónico? O seu corpo pode estar a avisar antes de si. Saiba a diferença que pode mudar a sua saúde

O cansaço faz parte do dia a dia, é inevitável. Mas quando se prolonga e afeta a capacidade de funcionar no dia a dia, pode já não ser apenas fadiga: é um sinal de "burnout".
Cansaço ou stress crónico? O seu corpo pode estar a avisar antes de si. Saiba a diferença que pode mudar a sua saúde

Endocrinologistas apontam sinais silenciosos de problemas na tiroide

No Dia Mundial da Obesidade, especialistas reforçam que alterações hormonais podem influenciar o peso corporal e a energia diária
Endocrinologistas apontam sinais silenciosos de problemas na tiroide

Há quem passe longas horas na passadeira do ginásio sem sentir os benefícios cardiovasculares que procura. O treino de força é fundamental para a saúde geral e o ginásio continua a ser o melhor espaço para o praticar, mas quando o objetivo é o coração, a resposta pode estar noutro lado, e muito mais perto de casa.

O exercício cardiovascular funciona de forma diferente. Muitas pessoas praticam-no apenas para suar um pouco, sem notar melhorias reais no organismo, enquanto os especialistas em saúde sabem qual é a atividade que traz resultados mais consistentes.

De acordo com a American College of Sports Medicine, subir escadas está entre as atividades de intensidade média a alta mais eficazes ao alcance de qualquer pessoa. Ao contrário de caminhar em piso plano, subir escadas aumenta significativamente a exigência energética, uma vez que obriga o corpo a elevar o próprio peso, acelera rapidamente a frequência cardíaca, mobiliza todos os grupos musculares das pernas e exige um maior consumo de oxigénio.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um dos estudos mais recentes na área, publicado na revista científica Atherosclerosis e realizado com dados de quase 460 mil participantes do UK Biobank, concluiu que quem subia cerca de 50 degraus por dia apresentava um risco significativamente menor de doença cardiovascular aterosclerótica. O mesmo estudo verificou ainda que quem abandonava o hábito de subir escadas passava a registar um risco mais elevado de doença cardiovascular do que quem nunca o tinha feito.

Subir escadas pode ser, assim, a solução ideal para quem não encontra tempo para treinar num ginásio. Não exige material específico e pode ser repetido várias vezes ao longo do dia, sempre que o corpo o permita.

Este exercício é especialmente indicado para pessoas sedentárias, precisamente por ser acessível e não exigir uma planificação detalhada. Nestes casos, os benefícios são particularmente visíveis:

  • Melhoria notável na capacidade máxima de utilização de oxigénio

  • Aumento da resistência física

  • Maior tolerância ao esforço

  • Benefícios cardiovasculares comparáveis aos de sessões longas de treino moderado, apesar de se tratar de um exercício breve e intenso

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ainda assim, é importante sublinhar que quem pretende iniciar uma rotina de exercício físico e tem dúvidas sobre o que fazer, tendo em conta a sua condição física ou clínica, deve consultar um especialista. Só assim é possível obter uma recomendação adaptada a cada caso e alcançar os benefícios de forma progressiva e segura.

Temas

Saúde
Coração
Ginásio
Escadas
Especialistas

Leia também

Muitas pessoas têm este hábito ao caminhar na rua. Especialistas em linguagem corporal explicam o que têm em comum

Passa despercebido a quem o faz, mas os especialistas em linguagem corporal garantem que este gesto tão comum revela muito sobre o estado mental e emocional de quem o adota, e nem sempre pelo motivo que imagina.
Muitas pessoas têm este hábito ao caminhar na rua. Especialistas em linguagem corporal explicam o que têm em comum

Subir escadas pode fazer mais pelo coração do que horas de ginásio, dizem os especialistas

Não é preciso equipamento, nem um plano de treino elaborado. Segundo os especialistas em saúde cardiovascular, há um gesto simples do dia a dia que pode superar os benefícios de sessões longas no ginásio, e a explicação está longe de ser óbvia.
Subir escadas pode fazer mais pelo coração do que horas de ginásio, dizem os especialistas

Os cabelos brancos podem voltar à sua cor natural? Estudo encontra resposta que ninguém esperava

Todos já ouvimos alguém dizer que "isto está a dar-me cabelos brancos". Um estudo da Universidade de Columbia foi à procura da verdade por trás da expressão. Não esperava aquela conclusão. A explicação pode estar ligada aos períodos mais tranquilos da nossa vida.
Os cabelos brancos podem voltar à sua cor natural? Estudo encontra resposta que ninguém esperava

Mais vistos

Destaques