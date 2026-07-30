Subir escadas pode fazer mais pelo coração do que horas de ginásio, dizem os especialistas

Não é preciso equipamento, nem um plano de treino elaborado. Segundo os especialistas em saúde cardiovascular, há um gesto simples do dia a dia que pode superar os benefícios de sessões longas no ginásio, e a explicação está longe de ser óbvia.

Há quem passe longas horas na passadeira do ginásio sem sentir os benefícios cardiovasculares que procura. O treino de força é fundamental para a saúde geral e o ginásio continua a ser o melhor espaço para o praticar, mas quando o objetivo é o coração, a resposta pode estar noutro lado, e muito mais perto de casa.

O exercício cardiovascular funciona de forma diferente. Muitas pessoas praticam-no apenas para suar um pouco, sem notar melhorias reais no organismo, enquanto os especialistas em saúde sabem qual é a atividade que traz resultados mais consistentes.

De acordo com a American College of Sports Medicine, subir escadas está entre as atividades de intensidade média a alta mais eficazes ao alcance de qualquer pessoa. Ao contrário de caminhar em piso plano, subir escadas aumenta significativamente a exigência energética, uma vez que obriga o corpo a elevar o próprio peso, acelera rapidamente a frequência cardíaca, mobiliza todos os grupos musculares das pernas e exige um maior consumo de oxigénio.

Um dos estudos mais recentes na área, publicado na revista científica Atherosclerosis e realizado com dados de quase 460 mil participantes do UK Biobank, concluiu que quem subia cerca de 50 degraus por dia apresentava um risco significativamente menor de doença cardiovascular aterosclerótica. O mesmo estudo verificou ainda que quem abandonava o hábito de subir escadas passava a registar um risco mais elevado de doença cardiovascular do que quem nunca o tinha feito.

Subir escadas pode ser, assim, a solução ideal para quem não encontra tempo para treinar num ginásio. Não exige material específico e pode ser repetido várias vezes ao longo do dia, sempre que o corpo o permita.

Este exercício é especialmente indicado para pessoas sedentárias, precisamente por ser acessível e não exigir uma planificação detalhada. Nestes casos, os benefícios são particularmente visíveis:

Melhoria notável na capacidade máxima de utilização de oxigénio

Aumento da resistência física

Maior tolerância ao esforço

Benefícios cardiovasculares comparáveis aos de sessões longas de treino moderado, apesar de se tratar de um exercício breve e intenso

Ainda assim, é importante sublinhar que quem pretende iniciar uma rotina de exercício físico e tem dúvidas sobre o que fazer, tendo em conta a sua condição física ou clínica, deve consultar um especialista. Só assim é possível obter uma recomendação adaptada a cada caso e alcançar os benefícios de forma progressiva e segura.