terça-feira, 11 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Spotify quer acabar com dúvidas sobre artistas criados por IA e lança nova etiqueta

Nova etiqueta “AI Persona” pretende ajudar os utilizadores a perceber quando estão perante uma identidade artística criada por inteligência artificial. Música destes perfis ficará, por defeito, fora das recomendações personalizadas.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Spotify quer acabar com dúvidas sobre artistas criados por IA e lança nova etiqueta

Momentos de pânico: elevador sobrelotado cai quatro pisos na Rússia. Há quatro pessoas que partiram as pernas

Relacionados

Spotify celebra 20 anos com nova funcionalidade nostálgica para os utilizadores

Tenha aderido à aplicação há 10 anos, 2 meses ou 15 dias, pode aceder à nova funcionalidade e partilhar os resultados nas redes sociais.
Spotify celebra 20 anos com nova funcionalidade nostálgica para os utilizadores

A eternidade tem agora um som. Spotify lança urna funerária com coluna bluetooth... que esgotou numa semana

"A vida precisa de música. Tal como a vida após a morte", afirma a plataforma de streaming musical. É a primeira urna de sempre com uma coluna de som sem fios.
A eternidade tem agora um som. Spotify lança urna funerária com coluna bluetooth... que esgotou numa semana

A inteligência artificial está a ganhar cada vez mais espaço na indústria musical e o Spotify quer tornar mais fácil perceber quem está, de facto, por detrás dos artistas que aparecem na plataforma.

A plataforma musical anunciou esta terça-feira uma nova etiqueta, denominada “AI Persona”, que será utilizada nos perfis de artistas cuja identidade pública tenha sido criada através de inteligência artificial.

A medida deverá começar a ser implementada a partir de meados de setembro e pretende aumentar a transparência para os ouvintes, numa altura em que a presença de música e artistas gerados por IA se tornou cada vez mais difícil de distinguir.

Uma etiqueta para distinguir pessoas reais de personagens criadas por IA

O novo distintivo será apresentado nos perfis dos artistas identificados como “AI Personas”.

A classificação não significa simplesmente que um músico utiliza ferramentas de inteligência artificial durante o processo criativo. O Spotify faz uma distinção entre artistas humanos que recorrem a IA na produção musical e perfis cuja própria identidade artística é criada artificialmente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Assim, um cantor real que utilize inteligência artificial para produzir, editar ou aperfeiçoar uma música não será automaticamente considerado uma “AI Persona”. A nova etiqueta está direcionada para identidades artísticas que não representam uma pessoa real da forma como são apresentadas ao público.

Artistas poderão declarar que são gerados por IA

O Spotify vai permitir que os próprios artistas indiquem, através do Spotify for Artists, que o perfil representa uma identidade criada por inteligência artificial.

A plataforma, contudo, não pretende depender apenas da declaração voluntária dos artistas. A empresa afirma que também vai analisar determinados perfis por iniciativa própria, recorrendo a ferramentas humanas e de inteligência artificial para identificar possíveis identidades artificiais, sobretudo nos casos em que o nome e a imagem do artista apresentem características fotorealistas geradas por IA.

Os artistas identificados desta forma serão notificados e terão possibilidade de contestar a classificação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os ouvintes também poderão identificar e sinalizar perfis de artistas que considerem representar "AI Personas".

Música destes perfis fica fora das recomendações

A mudança não fica apenas pelo aviso aos utilizadores.

O Spotify anunciou que a música associada a perfis classificados como “AI Personas” será excluída, por defeito, das recomendações personalizadas e das sugestões editoriais da plataforma.

A música continuará, no entanto, disponível para quem procurar diretamente esses artistas ou decidir ouvi-los. A intenção é impedir que identidades artificiais sejam promovidas automaticamente aos utilizadores que não optaram por ouvi-las.

"Embora acreditemos que todos os artistas devem ter liberdade criativa para decidir como querem apresentar-se, a programação da Spotify está centrada em dar visibilidade à música de artistas reais que estão a construir uma carreira profissional na indústria musical", afirmou a empresa em comunicado citado pela Lusa.

Temas

Etiqueta AI Persona
Spotify
Inteligência artificial
Identidade artística
Ouvintes

Leia também

Spotify quer acabar com dúvidas sobre artistas criados por IA e lança nova etiqueta

Nova etiqueta “AI Persona” pretende ajudar os utilizadores a perceber quando estão perante uma identidade artística criada por inteligência artificial. Música destes perfis ficará, por defeito, fora das recomendações personalizadas.
Spotify quer acabar com dúvidas sobre artistas criados por IA e lança nova etiqueta

Está calor, liga o ar condicionado e a casa demora a arrefecer? Este pode ser o problema (e pode resolvê-lo sozinho)

Em agosto, o ar condicionado torna-se um dos maiores aliados para enfrentar as temperaturas elevadas. Mas, se sente que o aparelho demora cada vez mais tempo a arrefecer a casa, pode não ser uma questão de potência ou de avaria: um filtro sujo pode estar a dificultar a circulação do ar e a reduzir a eficácia do equipamento.
Está calor, liga o ar condicionado e a casa demora a arrefecer? Este pode ser o problema (e pode resolvê-lo sozinho)

Margarida Rebelo Pinto: "Alguns amores de verão deram material para vários romances"

Carvalhal e Gnapali Beach, em Myanmar, são as praias da sua vida, mas as férias dos seus sonhos com família e amigos seriam no Japão. A romancista diz que nunca teve uma viagem que corresse mal e revela que acorda sempre no auge da alegria.
Margarida Rebelo Pinto: "Alguns amores de verão deram material para vários romances"

Mais vistos

Destaques