Spotify quer acabar com dúvidas sobre artistas criados por IA e lança nova etiqueta

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A inteligência artificial está a ganhar cada vez mais espaço na indústria musical e o Spotify quer tornar mais fácil perceber quem está, de facto, por detrás dos artistas que aparecem na plataforma.
A plataforma musical anunciou esta terça-feira uma nova etiqueta, denominada “AI Persona”, que será utilizada nos perfis de artistas cuja identidade pública tenha sido criada através de inteligência artificial.
A medida deverá começar a ser implementada a partir de meados de setembro e pretende aumentar a transparência para os ouvintes, numa altura em que a presença de música e artistas gerados por IA se tornou cada vez mais difícil de distinguir.
Uma etiqueta para distinguir pessoas reais de personagens criadas por IA
O novo distintivo será apresentado nos perfis dos artistas identificados como “AI Personas”.
A classificação não significa simplesmente que um músico utiliza ferramentas de inteligência artificial durante o processo criativo. O Spotify faz uma distinção entre artistas humanos que recorrem a IA na produção musical e perfis cuja própria identidade artística é criada artificialmente.
Assim, um cantor real que utilize inteligência artificial para produzir, editar ou aperfeiçoar uma música não será automaticamente considerado uma “AI Persona”. A nova etiqueta está direcionada para identidades artísticas que não representam uma pessoa real da forma como são apresentadas ao público.
Artistas poderão declarar que são gerados por IA
O Spotify vai permitir que os próprios artistas indiquem, através do Spotify for Artists, que o perfil representa uma identidade criada por inteligência artificial.
A plataforma, contudo, não pretende depender apenas da declaração voluntária dos artistas. A empresa afirma que também vai analisar determinados perfis por iniciativa própria, recorrendo a ferramentas humanas e de inteligência artificial para identificar possíveis identidades artificiais, sobretudo nos casos em que o nome e a imagem do artista apresentem características fotorealistas geradas por IA.
Os artistas identificados desta forma serão notificados e terão possibilidade de contestar a classificação.
Os ouvintes também poderão identificar e sinalizar perfis de artistas que considerem representar "AI Personas".
Música destes perfis fica fora das recomendações
A mudança não fica apenas pelo aviso aos utilizadores.
O Spotify anunciou que a música associada a perfis classificados como “AI Personas” será excluída, por defeito, das recomendações personalizadas e das sugestões editoriais da plataforma.
A música continuará, no entanto, disponível para quem procurar diretamente esses artistas ou decidir ouvi-los. A intenção é impedir que identidades artificiais sejam promovidas automaticamente aos utilizadores que não optaram por ouvi-las.
"Embora acreditemos que todos os artistas devem ter liberdade criativa para decidir como querem apresentar-se, a programação da Spotify está centrada em dar visibilidade à música de artistas reais que estão a construir uma carreira profissional na indústria musical", afirmou a empresa em comunicado citado pela Lusa.