Spotify quer acabar com dúvidas sobre artistas criados por IA e lança nova etiqueta

Nova etiqueta “AI Persona” pretende ajudar os utilizadores a perceber quando estão perante uma identidade artística criada por inteligência artificial. Música destes perfis ficará, por defeito, fora das recomendações personalizadas.

A inteligência artificial está a ganhar cada vez mais espaço na indústria musical e o Spotify quer tornar mais fácil perceber quem está, de facto, por detrás dos artistas que aparecem na plataforma.

A plataforma musical anunciou esta terça-feira uma nova etiqueta, denominada “AI Persona”, que será utilizada nos perfis de artistas cuja identidade pública tenha sido criada através de inteligência artificial.

A medida deverá começar a ser implementada a partir de meados de setembro e pretende aumentar a transparência para os ouvintes, numa altura em que a presença de música e artistas gerados por IA se tornou cada vez mais difícil de distinguir.

Uma etiqueta para distinguir pessoas reais de personagens criadas por IA

O novo distintivo será apresentado nos perfis dos artistas identificados como “AI Personas”.

A classificação não significa simplesmente que um músico utiliza ferramentas de inteligência artificial durante o processo criativo. O Spotify faz uma distinção entre artistas humanos que recorrem a IA na produção musical e perfis cuja própria identidade artística é criada artificialmente.

Assim, um cantor real que utilize inteligência artificial para produzir, editar ou aperfeiçoar uma música não será automaticamente considerado uma “AI Persona”. A nova etiqueta está direcionada para identidades artísticas que não representam uma pessoa real da forma como são apresentadas ao público.

Artistas poderão declarar que são gerados por IA

O Spotify vai permitir que os próprios artistas indiquem, através do Spotify for Artists, que o perfil representa uma identidade criada por inteligência artificial.

A plataforma, contudo, não pretende depender apenas da declaração voluntária dos artistas. A empresa afirma que também vai analisar determinados perfis por iniciativa própria, recorrendo a ferramentas humanas e de inteligência artificial para identificar possíveis identidades artificiais, sobretudo nos casos em que o nome e a imagem do artista apresentem características fotorealistas geradas por IA.

Os artistas identificados desta forma serão notificados e terão possibilidade de contestar a classificação.

Os ouvintes também poderão identificar e sinalizar perfis de artistas que considerem representar "AI Personas".

Música destes perfis fica fora das recomendações

A mudança não fica apenas pelo aviso aos utilizadores.

O Spotify anunciou que a música associada a perfis classificados como “AI Personas” será excluída, por defeito, das recomendações personalizadas e das sugestões editoriais da plataforma.

A música continuará, no entanto, disponível para quem procurar diretamente esses artistas ou decidir ouvi-los. A intenção é impedir que identidades artificiais sejam promovidas automaticamente aos utilizadores que não optaram por ouvi-las.

"Embora acreditemos que todos os artistas devem ter liberdade criativa para decidir como querem apresentar-se, a programação da Spotify está centrada em dar visibilidade à música de artistas reais que estão a construir uma carreira profissional na indústria musical", afirmou a empresa em comunicado citado pela Lusa.