Sabe o que está a dizer com a posição da faca e do garfo no prato? Descubra a linguagem dos talheres

Já acabou de comer e não sabe onde pousar a faca e o garfo? A posição dos talheres pode não ser apenas uma questão de etiqueta: pode estar a transmitir uma mensagem sem sequer se aperceber.

Numa mesa bem posta, nada está por acaso. Até a forma como segura ou pousa os talheres obedece a regras de etiqueta que, embora antigas, continuam a ser usadas para transmitir mensagens sem dizer uma palavra.

Já acabou de comer e ficou a olhar para o prato sem saber onde pousar a faca e o garfo? Não é o único. A posição dos talheres pode dizer muito mais do que imagina — e há regras para quase todas as fases da refeição.

O que é a linguagem dos talheres?

Trata-se de uma comunicação simples que transmite uma mensagem aos empregados de um restaurante sem precisar de uma única palavra.

Mas há uma posição dos talheres que todos associam a algo que, na realidade, transmite muito mais. Já ouviu dizer que deixar os talheres em cruz é sinal de azar? Essa pode ser uma superstição comum, mas, na “linguagem dos talheres”, quer dizer muito mais.

O que significa a posição dos talheres em forma de cruz?

De acordo com o protocolo gastronómico, colocar o garfo na vertical e a faca cruzando-o na horizontal de forma perpendicular é um sinal direto para o empregado de mesa: significa que já terminou a fase atual da refeição e está pronto para o próximo prato.

Como e quando os talheres devem ser colocados desta forma?

É muito simples (mas importante fazer bem caso a refeição seja tomada num local que utilize esta linguagem).

O garfo: Coloque-o no centro do prato, apontando verticalmente para o topo.

A faca: coloque-a em cima do garfo na horizontal e na perpendicular, de preferência com a lâmina voltada para a esquerda.

O ideal é fazer isso em banquetes, almoços formais ou restaurantes de topo, onde um cardápio de degustação de diversos pratos costuma ser servido.

Qual o objetivo de uma linguagem sem palavras?

Além de tornar o serviço mais discreto, esta comunicação contribui para manter o ritmo da refeição, sobretudo em restaurantes onde existe uma sequência definida de pratos. É uma regra de etiqueta quase invisível, mas que ajuda a tornar a experiência à mesa mais fluida e organizada.

Onde e quando nasceu esta linguagem silenciosa?

Esta comunicação remonta à Europa continental, no séculos XVII e XIX. Os sinais e gestos discretos foram criados para evitar falar muito alto em restaurantes com as cortes da nobreza, já que isso era considerado falta de respeito.

Mais tarde, em meados do século XIX, a alta sociedade começou a adotar o serviço à russa (à la russe), um modelo em que os pratos eram servidos um de cada vez e seguindo uma ordem, em vez de serem colocados todos na mesa em simultâneo. Para facilitar a troca dos pratos de forma discreta e sem interrupções, a posição dos talheres acabou por ganhar regras mais definidas e padronizadas - que se mantêm até hoje, de diferentes formas consoante o lugar no mundo.

À primeira vista, a posição da faca e do garfo pode parecer apenas uma questão de etiqueta. Mas, em determinados contextos, estes dois objetos funcionam como uma verdadeira linguagem silenciosa, capaz de orientar o serviço.

Da próxima vez que se sentar à mesa, talvez valha a pena pensar duas vezes antes de pousar os talheres de qualquer maneira: pode estar a transmitir uma mensagem sem sequer se aperceber.