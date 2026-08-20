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Sabe o que está a dizer com a posição da faca e do garfo no prato? Descubra a linguagem dos talheres

Já acabou de comer e não sabe onde pousar a faca e o garfo? A posição dos talheres pode não ser apenas uma questão de etiqueta: pode estar a transmitir uma mensagem sem sequer se aperceber.
Redação
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Sabe o que está a dizer com a posição da faca e do garfo no prato? Descubra a linguagem dos talheres
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Numa mesa bem posta, nada está por acaso. Até a forma como segura ou pousa os talheres obedece a regras de etiqueta que, embora antigas, continuam a ser usadas para transmitir mensagens sem dizer uma palavra.

Já acabou de comer e ficou a olhar para o prato sem saber onde pousar a faca e o garfo? Não é o único. A posição dos talheres pode dizer muito mais do que imagina — e há regras para quase todas as fases da refeição.

O que é a linguagem dos talheres?

Trata-se de uma comunicação simples que transmite uma mensagem aos empregados de um restaurante sem precisar de uma única palavra.

Mas há uma posição dos talheres que todos associam a algo que, na realidade, transmite muito mais. Já ouviu dizer que deixar os talheres em cruz é sinal de azar? Essa pode ser uma superstição comum, mas, na “linguagem dos talheres”, quer dizer muito mais.

O que significa a posição dos talheres em forma de cruz?

De acordo com o protocolo gastronómico, colocar o garfo na vertical e a faca cruzando-o na horizontal de forma perpendicular é um sinal direto para o empregado de mesa: significa que já terminou a fase atual da refeição e está pronto para o próximo prato.

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Como e quando os talheres devem ser colocados desta forma?

É muito simples (mas importante fazer bem caso a refeição seja tomada num local que utilize esta linguagem).

O garfo: Coloque-o no centro do prato, apontando verticalmente para o topo.

A faca: coloque-a em cima do garfo na horizontal e na perpendicular, de preferência com a lâmina voltada para a esquerda.

O ideal é fazer isso em banquetes, almoços formais ou restaurantes de topo, onde um cardápio de degustação de diversos pratos costuma ser servido. 

Qual o objetivo de uma linguagem sem palavras?

Além de tornar o serviço mais discreto, esta comunicação contribui para manter o ritmo da refeição, sobretudo em restaurantes onde existe uma sequência definida de pratos. É uma regra de etiqueta quase invisível, mas que ajuda a tornar a experiência à mesa mais fluida e organizada.   

Onde e quando nasceu esta linguagem silenciosa? 

Esta comunicação remonta à Europa continental, no séculos XVII e XIX. Os sinais e gestos discretos foram criados para evitar falar muito alto em restaurantes com as cortes da nobreza, já que isso era considerado falta de respeito. 

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Mais tarde, em meados do século XIX, a alta sociedade começou a adotar o serviço à russa (à la russe), um modelo em que os pratos eram servidos um de cada vez e seguindo uma ordem, em vez de serem colocados todos na mesa em simultâneo. Para facilitar a troca dos pratos de forma discreta e sem interrupções, a posição dos talheres acabou por ganhar regras mais definidas e padronizadas - que se mantêm até hoje, de diferentes formas consoante o lugar no mundo.

À primeira vista, a posição da faca e do garfo pode parecer apenas uma questão de etiqueta. Mas, em determinados contextos, estes dois objetos funcionam como uma verdadeira linguagem silenciosa, capaz de orientar o serviço.

Da próxima vez que se sentar à mesa, talvez valha a pena pensar duas vezes antes de pousar os talheres de qualquer maneira: pode estar a transmitir uma mensagem sem sequer se aperceber.

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Protocolo gastronómico
Faca e garfo
Etiqueta à mesa
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