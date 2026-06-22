Quantas vezes usa a toalha antes de a lavar? Provavelmente mais do que devia

A toalha de banho parece limpa depois do duche, mas pode estar a acumular bactérias e fungos sem que se aperceba. Especialistas definem um limite claro, e há sinais que obrigam a uma lavagem imediata.

A toalha de banho parece limpa porque é usada depois do duche. No entanto, segundo especialistas em microbiologia e higiene doméstica, a realidade é bem diferente.

Ao secar o corpo, a toalha entra em contacto directo com a pele, que elimina diariamente células mortas, sebo e microrganismos. Mesmo depois de um banho cuidado, parte desses resíduos transfere-se para as fibras de algodão. A humidade retida cria depois as condições ideais para a proliferação de bactérias e fungos, sobretudo em casas de banho com pouca ventilação.

O limite que os especialistas recomendam

O Instituto Americano da Limpeza recomenda que as toalhas de banho sejam lavadas após três a cinco utilizações, e que sejam penduradas depois de cada uso para secarem completamente antes de voltarem a ser usadas. Philip Tierno, microbiologista e patologista da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova Iorque, defende o limite máximo de três utilizações.

A secagem adequada entre banhos é um dos factores mais determinantes. Toalhas dobradas em ganchos apertados atrás da porta não secam por completo, o que acelera o crescimento de microrganismos. O ideal é estendê-las completamente abertas num local com boa circulação de ar.

Os sinais que obrigam a lavar de imediato

Há situações em que a lavagem deve ser imediata, independentemente da contagem de utilizações: qualquer cheiro azedo é sinal de crescimento fúngico ou bacteriano, e manchas visíveis, textura áspera ou contacto com feridas e fluidos corporais exigem troca imediata. Pessoas com sistema imunitário comprometido, patologias cutâneas ou feridas na pele devem ser ainda mais criteriosas na frequência de lavagem.

Como lavar para preservar o tecido

Quanto ao método, o excesso de amaciador é um erro comum: o produto deposita uma película nas fibras que reduz progressivamente a capacidade de absorção da toalha. Uma alternativa eficaz é substituí-lo por um copo de vinagre branco no ciclo de enxaguamento, que elimina odores e suaviza o tecido sem o danificar. A lavagem deve ser feita com água fria ou morna para preservar as fibras naturais, e as peças devem ser estendidas à sombra após o ciclo para evitar o endurecimento causado pelo sol directo.