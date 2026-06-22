segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Príncipe William recebe declaração especial dos filhos no dia em que completa 44 anos

O herdeiro do trono britânico foi surpreendido por uma mensagem pública da família, partilhada por Kate Middleton nas redes sociais. A homenagem surgiu num dia duplamente especial para William, que também celebrou o Dia do Pai no Reino Unido.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Príncipe William recebe declaração especial dos filhos no dia em que completa 44 anos

"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

Relacionados

Príncipe William revela o truque que usa para andar de mota sem ser reconhecido

O príncipe William revelou que recorre a um disfarce sempre que quer desfrutar da sua paixão pelas motas longe dos olhares do público.
Príncipe William revela o truque que usa para andar de mota sem ser reconhecido

Amigo do príncipe William morre após engolir uma abelha

Reação alérgica provocou um ataque de coração fatal.
Amigo do príncipe William morre após engolir uma abelha

Segredo revelado. Como a família real britânica acumula milhões anualmente

Propriedades e ativos do rei Carlos III e do príncipe William geram milhões de euros a partir de arrendamentos para serviços públicos e organizações de caridade, como escolas estatais e prisões. Os Ducados de Lancaster e Cornwall, que são isentos de impostos corporativos, deverão arrecadar pelo menos 59 milhões de euros com esses arrendamentos
Segredo revelado. Como a família real britânica acumula milhões anualmente

O príncipe William assinalou este domingo, 21 de junho, o seu 44.º aniversário com uma declaração emotiva da mulher e dos três filhos. A mensagem, publicada nas redes sociais dos príncipes de Gales, destacou o lado familiar do futuro rei britânico e rapidamente chamou a atenção dos seguidores da família real.

Na fotografia partilhada na conta oficial dos príncipes de Gales, William surge sorridente ao lado da princesa Charlotte, num momento captado nos jardins do Palácio de Kensington.

"Feliz aniversário e Dia do Pai para o melhor papá do mundo! Nós amamos-te muito. C, G, C e L", pode ler-se na legenda da publicação, assinada por Kate Middleton, pelo príncipe George, pela princesa Charlotte e pelo príncipe Louis.

Um aniversário marcado pelo papel de futuro rei

Nascido a 21 de junho de 1982 no Hospital St. Mary's, em Londres, William é o filho mais velho do rei Carlos III e ocupa atualmente o primeiro lugar na linha de sucessão ao trono britânico.

A data do aniversário coincidiu este ano com o Dia do Pai no Reino Unido, uma ocasião que a família aproveitou para reforçar a imagem mais pessoal do príncipe, longe dos compromissos oficiais da monarquia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Hospital St. Mary's, onde nasceu o príncipe William, tem também uma ligação especial à família real, uma vez que foi nesse mesmo local que Kate Middleton deu à luz os três filhos do casal, George, Charlotte e Louis.

A homenagem surge numa fase em que William continua a assumir um papel de destaque dentro da monarquia britânica, preparando-se para um futuro em que deverá suceder ao pai como re

Temas

Príncipe William
Família Real Britânica
História Família Real
Dia do Pai Reino Unido
Aniversário Príncipe William

Leia também

Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

A jovem aristocrata marcou presença ao lado da princesa brasileira D. Maria Gabriela de Orléans e Bragança, durante uma visita oficial à Universidade de Coimbra.
Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Falar sozinho é muitas vezes encarado como um comportamento estranho – o preconceito persegue-o há anos. Há até quem o associe a problemas psicológicos, quando, na verdade, além de ser mais comum do que pensa, pode ter um impacto mais profundo do que se considera.
Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Há quem associe casas impecáveis a disciplina e casas em caos a preguiça. Psicólogos garantem que a verdadeira causa é outra, e pode estar relacionada com ansiedade ou stress.
Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Mais vistos

Destaques