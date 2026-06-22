Príncipe William recebe declaração especial dos filhos no dia em que completa 44 anos

O herdeiro do trono britânico foi surpreendido por uma mensagem pública da família, partilhada por Kate Middleton nas redes sociais. A homenagem surgiu num dia duplamente especial para William, que também celebrou o Dia do Pai no Reino Unido.

O príncipe William assinalou este domingo, 21 de junho, o seu 44.º aniversário com uma declaração emotiva da mulher e dos três filhos. A mensagem, publicada nas redes sociais dos príncipes de Gales, destacou o lado familiar do futuro rei britânico e rapidamente chamou a atenção dos seguidores da família real.

Na fotografia partilhada na conta oficial dos príncipes de Gales, William surge sorridente ao lado da princesa Charlotte, num momento captado nos jardins do Palácio de Kensington.

"Feliz aniversário e Dia do Pai para o melhor papá do mundo! Nós amamos-te muito. C, G, C e L", pode ler-se na legenda da publicação, assinada por Kate Middleton, pelo príncipe George, pela princesa Charlotte e pelo príncipe Louis.

Um aniversário marcado pelo papel de futuro rei

Nascido a 21 de junho de 1982 no Hospital St. Mary's, em Londres, William é o filho mais velho do rei Carlos III e ocupa atualmente o primeiro lugar na linha de sucessão ao trono britânico.

A data do aniversário coincidiu este ano com o Dia do Pai no Reino Unido, uma ocasião que a família aproveitou para reforçar a imagem mais pessoal do príncipe, longe dos compromissos oficiais da monarquia.

O Hospital St. Mary's, onde nasceu o príncipe William, tem também uma ligação especial à família real, uma vez que foi nesse mesmo local que Kate Middleton deu à luz os três filhos do casal, George, Charlotte e Louis.

A homenagem surge numa fase em que William continua a assumir um papel de destaque dentro da monarquia britânica, preparando-se para um futuro em que deverá suceder ao pai como re