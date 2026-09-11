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Princesa Astrid da Noruega morre aos 94 anos, dois dias após o funeral do irmão Harald V

A Casa Real confirmou a morte e o rei Haakon lamentou a perda da tia, que considerou um importante apoio para o pai e para a família.
Redação
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Princesa Astrid da Noruega morre aos 94 anos, dois dias após o funeral do irmão Harald V

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A princesa Astrid da Noruega, irmã do falecido rei Harald V, morreu esta sexta-feira, aos 94 anos, anunciou a Casa Real norueguesa.

A morte acontece apenas dois dias depois do funeral de Harald V, realizado na quarta-feira, 9 de setembro. Astrid esteve presente na cerimónia, naquela que foi a sua última aparição pública.

O rei Haakon VIII, sobrinho da princesa Astrid e filho de Harald V, recebeu “com grande pesar” a notícia da morte da tia.

“A sua morte é uma grande perda para todos nós. Vamos sentir a sua falta”, declarou o monarca, segundo a Casa Real.

“Representou a Casa Real de maneira afetuosa e dedicada”

Num comunicado, Haakon recordou o papel desempenhado pela tia ao longo da sua vida.

“Ao longo da sua longa vida, a princesa Astrid representou a Casa Real de maneira afetuosa e dedicada”, afirmou.

O rei destacou ainda o compromisso da princesa com o cuidado e a inclusão das pessoas mais vulneráveis da sociedade, descrevendo-a como uma mulher “muito leal”, que desempenhou as suas funções com “comprometimento, presença e um espírito contagiante”.

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Astrid foi também uma figura importante para o irmão Harald e para o restante da família real.

“A tia Astrid foi um importante apoio para o rei Harald e para o resto da família. Aprendemos muito com ela e ela não tinha medo de dizer o que pensava”, afirmou Haakon.

O rei norueguês acrescentou que a morte da tia representa “uma grande perda” para a família e enviou condolências aos amigos mais próximos da princesa.

Cinco filhos deixam mensagem à mãe

Os cinco filhos da princesa Astrid — Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth e Carl-Christian Ferner — reagiram também à morte da mãe através de uma mensagem conjunta.

“Obrigada por ser a melhor mãe que poderíamos ter”, escreveram.

Os filhos recordaram uma mãe que esteve presente ao longo das suas vidas “com amor e sabedoria, carinho e bom humor”, mas também junto do avô, o rei Olav V, e do irmão, o rei Harald V.

“Esteve presente para o avô, o Rei Olav, e para o tio, o Rei Harald - sempre presente, leal e dedicada”, afirmaram.

“Na nossa dor, permanecemos unidos e gratos”, acrescentaram os cinco filhos, agradecendo as memórias deixadas pela mãe e garantindo que terá “para sempre um lugar especial” nos seus corações.

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A Casa Real determinou que as bandeiras do Palácio Real permaneçam a meia haste esta sexta-feira e também no dia do funeral da princesa Astrid.

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