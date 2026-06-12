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Por que sentimos mais frio ao sair da água do que quando estamos lá dentro?

Com as temperaturas a subir para valores muito elevados, há uma sensação que quase toda a gente já viveu na praia ou na piscina e que a ciência explica de forma surpreendente.
Redação
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Por que sentimos mais frio ao sair da água do que quando estamos lá dentro?

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

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O calor chegou com força e as praias e piscinas voltam a ser o refúgio preferido dos portugueses. Mas há um momento que muitos reconhecem: sair da água num dia de sol intenso e sentir, de repente, um frio inesperado. Não é imaginação. É física.

A água rouba calor ao corpo, muito mais do que o ar

Dentro de água, o corpo perde calor a uma velocidade que o ar nunca conseguiria igualar. Segundo dados compilados pela United States Search and Rescue Task Force, a água conduz calor 25 vezes mais rapidamente do que o ar, devido à sua maior densidade e capacidade calorífica. Isso significa que, mesmo que a temperatura da água e do ar sejam idênticas, o corpo arrefece muito mais depressa dentro de água do que fora dela.

É por isso que nadar numa piscina a 26 graus parece fresco, enquanto um dia de praia a 26 graus pode parecer abafado.

O que acontece quando se sai da água

Ao sair da água, a pele fica molhada e entra em ação um processo chamado arrefecimento evaporativo. A água que cobre a pele evapora e, para isso, retira energia diretamente da superfície da pele sob a forma de calor. Como explica a Scientific American, quando um líquido evapora sobre a pele, provoca uma descida real da temperatura cutânea.

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O resultado é uma sensação de frio que pode surpreender mesmo em pleno pico de calor de agosto.

O cérebro compara, não mede apenas

Há ainda um fator neurológico. O sistema nervoso não regista temperatura em valores absolutos, mas sim em variações. A transição de um meio que já arrefecia a pele de forma intensa — a água — para o ar quente é suficiente para que o corpo interprete a diferença como um arrefecimento súbito, mais acentuado do que o termómetro justificaria. É o mesmo princípio que faz a água do duche parecer fria depois de um banho quente.

A brisa que intensifica o frio

Na praia, o vento amplifica o efeito. Quando a pele ainda está molhada, a brisa acelera a evaporação e aprofunda a sensação de frio. Quanto mais vento, mais rápida a evaporação e mais intensa a descida de temperatura sentida na pele. Só depois de a pele secar completamente é que o calor ambiente volta a ser sentido de forma plena.

Sabia que...

  • O corpo humano dentro de água fria pode entrar em hipotermia muito mais rapidamente do que em ar à mesma temperatura. Segundo a U.S. Masters Swimming, a perda de calor por condução entre a pele e a água é 20 vezes superior à que ocorre entre a pele e o ar.

  • O suor funciona exatamente com o mesmo mecanismo do arrefecimento evaporativo. Quando o corpo transpira, usa a evaporação para se arrefecer — como explica esta revisão científica publicada na PMC.

  • Um grama de água ao evaporar retira cerca de 2.260 joules de energia térmica da pele — o equivalente a 540 calorias de calor.

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Como minimizar o choque térmico

A sensação de frio ao sair da água é inevitável, mas pode ser atenuada. Secar a pele de forma gradual em vez de usar imediatamente a toalha prolonga ligeiramente o arrefecimento evaporativo, mas reduz a intensidade do choque. Procurar sombra assim que se sai da água e beber água fresca ajudam a estabilizar a temperatura corporal mais rapidamente.

Temas

Sensação de Frio
Perda de Calor
Sair da Água
Evaporação
Temperatura da Água

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