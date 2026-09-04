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PHDA em adultos: esquecer compromissos e nunca terminar tarefas pode ser mais do que distração

Procrastinar, perder prazos e começar tarefas que nunca chegam ao fim. Estes sinais tanto podem ser traços comuns do dia a dia como pistas de um transtorno que continua por diagnosticar em muitos adultos. Perceber a diferença pode mudar décadas de autocrítica.
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Esquecer reuniões, adiar tarefas importantes até ao limite, começar vários projetos e não concluir nenhum. Durante anos, este tipo de comportamento é interpretado como desorganização, preguiça ou falta de disciplina. Em alguns adultos, porém, a explicação pode estar noutro lugar: a Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção, mais conhecido por PHDA.

Ao contrário do que se pensa, a PHDA não desaparece com a idade. O diagnóstico em adultos exige uma avaliação multidisciplinar, com colaboração entre psiquiatria, neurologia e avaliação neuropsicológica detalhada, precisamente porque os sintomas se confundem com outras condições do foro emocional.

Como o transtorno muda de cara na vida adulta

Na infância, a PHDA costuma manifestar-se de forma mais visível: a criança que não consegue estar quieta, que interrompe constantemente ou que perde os seus pertences com facilidade. No adulto, o quadro transforma-se. A hiperatividade motora reduz-se, mas a desatenção mantém-se, e a impulsividade desloca-se para outras áreas da vida, como as finanças, as decisões profissionais ou os relacionamentos.

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Entre os sinais mais associados à PHDA na idade adulta contam-se:

  • Dificuldade em manter a atenção em tarefas longas ou pouco estimulantes

  • Esquecimentos frequentes de compromissos e prazos

  • Começar várias tarefas sem concluir nenhuma

  • Sensação de "ouvir sem escutar" durante conversas

  • Impulsividade em decisões do dia a dia

  • Dificuldade em transformar intenções em ações concretas

Nem toda a distração é PHDA

Um comportamento isolado não chega para sustentar um diagnóstico. Toda a gente procrastina, esquece-se de algo ou perde a concentração em determinados momentos. O que distingue o transtorno é a persistência destes sintomas ao longo do tempo, o impacto que provocam na vida da pessoa e a presença de dificuldades semelhantes em diferentes contextos, seja no trabalho, nos estudos ou nas relações pessoais.

De acordo com o Royal College of Psychiatrists, a PHDA é classificado como um transtorno do desenvolvimento neurológico, capaz de afetar diversas funções cerebrais, incluindo a aprendizagem, a comunicação, o movimento, a regulação emocional e a atenção. Esta origem neurológica ajuda a explicar por que razão o transtorno não se resume a uma questão de força de vontade.

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A ansiedade também pode roubar a concentração

Preocupações constantes, pensamento acelerado e tensão emocional prejudicam igualmente a atenção. Por isso, sintomas de ansiedade, stress ou esgotamento profissional precisam de ser considerados antes de atribuir toda a dificuldade de concentração à PHDA. Em alguns casos, estas condições podem inclusivamente coexistir, o que torna a avaliação clínica ainda mais importante.

O telemóvel agrava, mas não é a causa

Notificações constantes, vídeos curtos e a alternância entre conteúdos digitais dificultam a manutenção da atenção, sobretudo em quem já tem alguma predisposição. Ainda assim, o ambiente digital não é, por si só, a origem do transtorno. A PHDA não surge apenas porque uma pessoa usa muito o telemóvel; a avaliação clínica exige olhar para a história do paciente e para a presença dos sintomas ao longo de toda a vida.

Um diagnóstico tardio pode trazer respostas importantes

Muitos adultos chegam ao diagnóstico depois de terem desenvolvido, sozinhos, estratégias para compensar as dificuldades. Outros passaram anos a atribuir os mesmos problemas à personalidade ou à falta de disciplina. Perceber que existe uma explicação clínica pode ajudar a desfazer uma trajetória muitas vezes marcada por culpa e autocrítica, abrindo caminho para estratégias de tratamento individualizadas.

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