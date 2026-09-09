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Passou meses à procura de emprego. Logo no primeiro dia, decidiu que não ia ficar e explicou porquê num vídeo que se tornou viral

Uma jovem de 23 anos tornou-se um dos temas mais comentados nas redes sociais ao contar, num vídeo, o motivo que a levou a deixar o novo emprego mal tinha começado.
Redação
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Passou meses à procura de emprego. Logo no primeiro dia, decidiu que não ia ficar e explicou porquê num vídeo que se tornou viral

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Arranjar emprego continua a ser um dos maiores desafios para muitos jovens, mas conseguir um lugar não significa necessariamente querer ficar nele. Foi isso que aconteceu com Paula, uma jovem espanhola de 23 anos, que decidiu abandonar um novo posto de trabalho depois de completar apenas um dia de funções.

A jovem partilhou a sua experiência através da conta pessoal no TikTok, onde explicou que tinha andado algum tempo à procura de emprego e que, quando finalmente conseguiu um, a realidade não correspondeu ao que esperava. Na sua conta, foi direta: "Estive um dia no trabalho por vontade própria. Ninguém me despediu de lado nenhum."

Um dia foi suficiente para tomar a decisão

Entre os fatores que mais pesaram na escolha estava o horário, um total de 40 horas semanais distribuídas de segunda a sábado. Para Paula, assumir essa carga horária num local onde já tinha sentido que não se sentia bem não era uma opção que quisesse manter.

A jovem reconheceu que a decisão não foi fácil. Depois de meses a enviar candidaturas, conseguir finalmente uma proposta trouxe-lhe alívio, mas essa sensação mudou ao longo da primeira jornada. À medida que foi conhecendo melhor as tarefas, o ambiente e a rotina do posto, começou a questionar se valia a pena continuar. Chegou a resumir o dilema desta forma: ficar e sofrer, ou recomeçar do zero.

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Optou pela segunda opção. Aos 23 anos e com um percurso profissional ainda curto, Paula diz preferir voltar a começar as vezes que forem necessárias antes de permanecer num trabalho onde não se sente bem.

De vídeo pessoal a assunto de conversa nas redes

O relato, pensado inicialmente como um desabafo pessoal, acabou por gerar uma onda de reações. Milhares de pessoas comentaram o vídeo, muitas identificando-se com a situação e outras tantas questionando se essa é uma escolha ao alcance de todos. O tema saltou do TikTok para outras plataformas e tornou-se um dos assuntos mais discutidos nos últimos dias, dividindo opiniões entre quem aplaude a coragem de recomeçar e quem lembra que nem toda a gente pode dar-se a esse luxo.

A própria Paula fez questão de sublinhar que a sua decisão é pessoal e não deve ser lida como um exemplo transponível para todos os trabalhadores. Muitas pessoas não podem abdicar de um rendimento fixo para fazer face a despesas pessoais ou familiares, e é essa tensão, entre o desejo de bem-estar e a necessidade de estabilidade financeira, que tem alimentado grande parte da discussão em torno do caso.

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O que este caso revela sobre a geração da jovem

Casos como o de Paula não são isolados e ajudam a explicar uma mudança de valores que vários estudos têm vindo a identificar entre os mais jovens. Segundo o Global Gen Z and Millennial Survey 2026 da Deloitte, a Geração Z está a redefinir aquilo que entende por sucesso profissional, colocando o bem-estar e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional à frente da progressão rápida na carreira. Em Portugal, as prioridades desta geração distribuem-se da seguinte forma:

  • Equilíbrio entre vida pessoal e profissional: principal objetivo para 28% da Geração Z

  • Independência financeira: referida por 23%

  • Estabilidade e segurança no emprego: apontada por 14%

O mesmo estudo mostra que a maioria dos jovens prefere um progresso profissional gradual e sustentado a uma subida rápida de posição ou salário, ainda que isso implique recomeçar mais vezes ao longo do percurso. É precisamente esta lógica que parece estar por trás da decisão de Paula: entre manter um emprego que já sabia não lhe fazer bem e voltar à estaca zero, escolheu o que considerou proteger o seu bem-estar a médio prazo.

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O caso volta, assim, a colocar em cima da mesa uma pergunta cada vez mais recorrente entre empregadores e recursos humanos: até que ponto as empresas estão preparadas para reter uma geração que já não vê a estabilidade a qualquer custo como sinónimo de sucesso.

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