Para que serve a parte azul da borracha de duas cores? A resposta não é aquilo que está a pensar

Quase todos os portugueses que andaram na escola nos anos 80, 90 e 2000 cresceram convencidos de que o lado vermelho da borracha era para apagar lápis e o azul para caneta. No entanto, quando se passava com aquela parte no caderno, o resultado era quase sempre o mesmo: o papel rasgava e a tinta continuava intacta.

A história que circulava nos recreios fazia sentido à primeira vista. Se o lado vermelho apagava lápis, o azul, evidentemente mais resistente e mais abrasivo, teria sido feito para enfrentar a tinta da caneta. O problema é que essa lógica nunca teve correspondência com a função real do material.

A parte azul é, de facto, mais abrasiva do que a vermelha, isso está confirmado. Mas esse reforço não foi pensado para atacar tinta de esferográfica em papel fino como o de um caderno escolar. Na prática, o que acontecia era sempre o mesmo: o atrito repetido raspava a folha com tanta força que a rasgava antes de remover qualquer traço de tinta. O resultado era previsível, a tinta da caneta continuava lá e o caderno é que ficava destruído.

O que está realmente dentro da parte azul

A composição de cada lado da borracha explica a diferença de comportamento. O lado vermelho ou rosa usa compostos mais macios, pensados para deslizar sobre o papel sem o agredir. O lado azul, pelo contrário, inclui agentes abrasivos minerais, entre os quais se destaca a pedra pomes, uma rocha vulcânica leve e altamente porosa que é comumente usada como abrasivo em polidores e borrachas de lápis, conforme descreve a Geology Science. Esta combinação foi concebida para raspar fisicamente superfícies mais espessas e resistentes, como cartolina ou papel de desenho, e não o papel fino de um caderno de linhas.

Em papéis grossos, a abrasividade encontra estrutura suficiente para fazer o seu trabalho sem destruir a base. Numa folha de caderno, é uma batalha perdida antes de começar.

A explicação está na própria tinta

A razão mais técnica para o fracasso do mito está na tinta. A tinta de caneta esferográfica penetra profundamente nas fibras do papel, ao contrário do grafite do lápis, que fica apenas à superfície. Nenhuma borracha, seja qual for a sua dureza, consegue removê-la por simples atrito sem destruir o papel à volta. É essa característica que explica que o mito da borracha azul nunca tenha funcionado como prometido, independentemente da força que os alunos aplicassem.

Onde é que a parte azul ainda funciona

Vale a pena perceber em que situações cada lado da borracha cumpre realmente a função para que foi pensado:

Parte vermelha ou rosa: ideal para apagar lápis e lapiseira em qualquer tipo de papel, incluindo o caderno do dia a dia, graças à sua composição mais suave.

Parte azul em papel espesso: eficaz para remover grafite mais resistente em cartolinas, papel de desenho técnico ou papel de maior gramagem.

Parte azul em papel de caderno: resultado quase sempre frustrante, já que o abrasivo rasga as fibras antes de conseguir eliminar a tinta.

Tinta de esferográfica: por penetrar fundo nas fibras do papel, não cede ao atrito mecânico de nenhuma borracha convencional.

Alternativa real para caneta: o corretor líquido, lançado décadas mais tarde, foi precisamente desenvolvido para resolver o problema que a borracha azul nunca conseguiu resolver.

Ainda faz sentido ter esta borracha no estojo das crianças?

Depende do tipo de papel com que se trabalha. Para quem usa frequentemente papel de desenho, cartolina ou folhas de maior gramagem, a parte azul continua a cumprir bem a sua função original, sobretudo para apagar grafites mais intensos ou traços de lápis de cor. Para o uso comum em caderno escolar, a resposta continua a ser não, e o corretor líquido ou a fita corretiva seguem a ser as soluções mais práticas para apagar erros de caneta sem destruir a folha.

A borracha de duas cores permanece, ainda assim, num lugar especial na memória de quem passou pela escola nessas décadas. Resolvido o mistério, talvez já não haja motivo para voltar a tentar apagar uma esferográfica com aquele lado azul, mas é difícil olhar para ele sem um certo carinho.