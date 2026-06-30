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Padre aconselha mulher a cancelar casamento após descobrir exigências do noivo

Sacerdote ouviu a mulher durante o acompanhamento para o matrimónio e alertou-a depois de conhecer uma lista de 13 exigências feitas pelo noivo. A cerimónia acabou por ser cancelada. Veja o testemunho do padre na primeira pessoa.
Redação
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Padre aconselha mulher a cancelar casamento após descobrir exigências do noivo
Dreamstime

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

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Um casamento foi cancelado no interior de Minas Gerais, no Brasil, depois de um padre aconselhar a noiva a não avançar com a cerimónia após tomar conhecimento das condições impostas pelo futuro marido durante a preparação matrimonial.

O caso foi revelado nas redes sociais pelo padre Chrystian Shankar, da Diocese de Divinópolis, que contou ter acompanhado o casal no processo de preparação para o casamento e ter percebido uma situação que considerou preocupante.

Segundo o sacerdote, a mulher apresentou-lhe uma lista com 13 exigências elaborada pelo noivo, com comportamentos que ela teria de alterar para que ele aceitasse casar.

Noivo não teria identificado mudanças na própria conduta

Durante a conversa, o padre questionou a noiva sobre aquilo que o companheiro estaria disposto a mudar na própria atitude para construir a relação.

De acordo com o relato de Chrystian Shankar, a resposta foi que o homem considerava não precisar de qualquer alteração.

Perante essa situação, o sacerdote decidiu alertar a mulher.

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“Eu falei: 'Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo'”, contou.

Noiva decidiu cancelar cerimónia

Depois da conversa com o padre, a mulher acabou por cancelar o casamento.

Chrystian Shankar rejeitou que tenha sido responsável pelo fim da relação e afirmou que apenas procurou ajudar a noiva a refletir sobre a situação antes da união.

“Eu não acabei com nada, não. Eu abri o olho da iludida”, afirmou.

O sacerdote explicou ainda que a sua intervenção teve como objetivo alertar a mulher antes de um compromisso que considerava poder trazer dificuldades.

“O casamento não aconteceu. Ela se livrou de uma”, concluiu.

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