Os cabelos brancos podem voltar à sua cor natural? Estudo encontra resposta que ninguém esperava

Todos já ouvimos alguém dizer que "isto está a dar-me cabelos brancos". Um estudo da Universidade de Columbia foi à procura da verdade por trás da expressão. Não esperava aquela conclusão. A explicação pode estar ligada aos períodos mais tranquilos da nossa vida.

Há uma lenda antiga que conta que, na noite antes de ser executada, o cabelo de Maria Antonieta ficou completamente branco de um momento para o outro. A história é quase certamente um exagero, mas mostra bem a ideia que todos temos: que o sofrimento deixa marcas visíveis no cabelo. Durante muito tempo, a ciência olhou para isto com desconfiança. Agora, um estudo levado a cabo por investigadores da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, veio dar um novo argumento a quem sempre acreditou nesta ligação, com uma reviravolta que ninguém esperava: em alguns casos, o processo pode ser revertido.

Afinal, os cabelo brancos são reversíveis?

Sim, mas só em determinadas condições. A equipa liderada pelo investigador Martin Picard analisou ao pormenor quase 400 fios de cabelo de 14 pessoas saudáveis. A ideia era simples: cada cabelo cresce lentamente, ao longo de meses, e vai "gravando" nele próprio, como se fosse uma fita gravada, aquilo que se passa no corpo durante esse período.

Ao analisar esses fios em detalhe, os investigadores encontraram algo raro. Havia cabelos que tinham nascido escuros, ficado brancos a meio, e voltado a escurecer mais tarde, tudo no mesmo fio. Nalguns casos, essa mudança aconteceu em apenas alguns dias.

O que é que isto tem a ver com o stress?

Tudo. Os investigadores pediram aos participantes para lhes contarem, com datas, os momentos mais e menos stressantes do ano anterior. Depois, cruzaram essa informação com os padrões de cor encontrados nos cabelos.

Os resultados foram claros. Numa participante que viveu uma separação difícil e uma mudança de casa, o fio de cabelo perdeu a cor exatamente nesse período. Assim que essa fase de maior tensão terminou, o mesmo fio voltou a escurecer. Noutro caso, um homem viu vários cabelos brancos recuperarem a cor ao mesmo tempo, logo a seguir a um período de férias.

Há, no entanto, um limite importante para quem sonha em ver os fios brancos desaparecerem sem tinta. Segundo o estudo, só os cabelos que estão "quase a ficar brancos" reagem a estas variações de stress. Um cabelo que já é branco há muitos anos dificilmente vai recuperar a cor, tal como um cabelo muito jovem não fica branco só por causa de um mau dia no trabalho.

Então basta relaxar para não ficar grisalho?

Não é bem assim. O embranquecimento do cabelo continua a ser, sobretudo, uma questão de idade e de genética. A Lusíadas Saúde recorda que existe mesmo uma "regra dos 50" na dermatologia: aos 50 anos, metade das pessoas já tem metade do cabelo branco, independentemente do stress que sintam. O stress pode acelerar ou adiantar o processo em alguns fios, mas não é, por si só, a única explicação para os cabelos brancos de ninguém.

O que este estudo traz de novo é a prova de que o processo não é uma via de sentido único como se pensava. Alguns fios de cabelo conseguem, de facto, voltar atrás, o que sugere que o próprio envelhecimento pode ser mais flexível do que se imaginava, pelo menos em pequena escala.