O segredo dos dois buracos na mola da roupa que quase ninguém usa como deve ser

Os dois buracos que a maioria ignora escondem uma função pensada para proteger as suas peças de roupa, e há ainda uma forma certa de estender cada uma, da tshirt, às camisas ou às calças de ganga.

Estender a roupa é um daqueles gestos automáticos que se repetem sem grande reflexão: dobra-se a peça sobre o fio do estendal e prende-se com a mola. O problema é que este hábito costuma deixar vincos e marcas difíceis de remover, sobretudo em tecidos mais delicados.

O que poucas pessoas sabem é que as clássicas molas de madeira ou plástico têm um desenho pensado precisamente para evitar este tipo de problema. Os dois buracos que apresentam, um mais pequeno e outro maior, cumprem funções distintas e, quando usados corretamente, ajudam a roupa a secar melhor e sem deformações.

Para que serve cada buraco da mola

O buraco mais pequeno foi concebido para encaixar diretamente no fio do estendal, garantindo que a mola fica fixa e não desliza durante a secagem.

Já o buraco maior é o espaço onde se prende a própria peça de roupa. Desta forma, o tecido fica esticado e cai de forma suave, permitindo que o ar circule melhor e evitando o desgaste desnecessário das fibras.

Separar estas duas funções ajuda a que as peças não fiquem marcadas nem deformadas, além de acelerar o processo de secagem.

Como estender a roupa sem a estragar

Para tirar partido do desenho da mola e preservar as peças, os passos a seguir são simples:

Prender primeiro a mola no fio do estendal, usando o buraco mais pequeno.

Segurar a extremidade da peça com o buraco maior, deixando o tecido cair na vertical e livremente.

Deixar secar naturalmente.

Desta forma evita-se dobrar a roupa sobre o fio e previne-se o aparecimento de marcas em colarinhos, mangas ou bainhas. Para além disso, poupa-se tempo mais tarde, à hora de passar a ferro.

Como estender cada tipo de peça

Segundo os especialistas em lavandaria da Consumer Reports, o local onde a mola é colocada varia consoante o tipo de roupa, precisamente para disfarçar eventuais marcas e evitar deformações: