terça-feira, 07 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

O que são as férias perfeitas? A psicologia explica porque o descanso exige mais do que sair de casa

Um dia de férias raramente chega para anular semanas de sobrecarga. A psicologia explica porque o verdadeiro descanso depende menos da duração da viagem e mais da forma como se desliga da rotina.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
O que são as férias perfeitas? A psicologia explica porque o descanso exige mais do que sair de casa
Dreamstime

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Relacionados

As crianças também precisam de férias aborrecidas

Será que ainda existe espaço para o tempo de tédio e aborrecimento que tornava as nossas férias de infância tão longas e memoráveis?

ANDA Conhecer Portugal: novo lote de vouchers para jovens viajarem gratuitamente por Portugal abre esta quinta-feira

Depois de os primeiros 10 mil vouchers terem esgotado rapidamente, esta é uma nova oportunidade para jovens com menos de 30 anos garantirem uma semana de férias sem custos.
ANDA Conhecer Portugal: novo lote de vouchers para jovens viajarem gratuitamente por Portugal abre esta quinta-feira

Arrendar casa pela internet nunca foi tão perigoso. PSP revela os sinais que indicam que o anúncio é uma burla

Mais de 4.500 pessoas foram vítimas nos últimos três anos. Os esquemas são cada vez mais difíceis de detectar e a época de férias está a aproximar-se.
Arrendar casa pela internet nunca foi tão perigoso. PSP revela os sinais que indicam que o anúncio é uma burla

Será que duas semanas de férias chegam para compensar um ano inteiro de trabalho intenso? A ciência sugere que não é bem assim. Um artigo da American Psychological Association resume o que várias investigações têm vindo a mostrar sobre pausas, descanso e desempenho.

Desligar da rotina importa mais do que a duração da viagem

Segundo uma revisão de Sabine Sonnentag, psicóloga organizacional da Universidade de Mannheim, publicada na Current Directions in Psychological Science, os trabalhadores que conseguem um maior distanciamento psicológico do trabalho fora do horário laboral reportam mais satisfação com a vida e menos sintomas de desgaste. E este afastamento mental não compromete o desempenho: segundo a mesma revisão, quem consegue desligar-se fora do trabalho não se mostra menos empenhado durante o horário laboral.

Nem todas as pausas são iguais

Um outro fator relevante é o que se faz durante o tempo livre. Um estudo de Emily Hunter e Cindy Wu, da Universidade de Baylor, publicado no Journal of Applied Psychology, acompanhou trabalhadores administrativos durante cinco dias e concluiu que:

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

  • Fazer pausas para atividades escolhidas e preferidas está associado a menos sintomas físicos, como dores de cabeça e tensão muscular

  • Este tipo de pausa está ligado a maior satisfação profissional e menor exaustão emocional

  • O momento da pausa também importa: as realizadas mais cedo no dia de trabalho geraram mais recuperação de recursos do que as feitas mais tarde

Seguidas ou repartidas ao longo do ano?

Um estudo de Charlotte Fritz e Sabine Sonnentag, publicado igualmente no Journal of Applied Psychology, acompanhou trabalhadores universitários antes e depois de irem de férias e encontrou melhorias reais no bem-estar e no desempenho após o descanso, mas também um efeito de desvanecimento: parte desses benefícios começa a esbater-se já nas duas semanas seguintes ao regresso. Este tipo de resultado reforça a ideia de que distribuir períodos de descanso ao longo do ano, e não apenas concentrar tudo numa única viagem longa, tende a sustentar o bem-estar de forma mais consistente.

O erro de encher a agenda

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Esta investigação reforça uma ideia central: o verdadeiro descanso não depende de preencher os dias com o máximo de atividades possível, mas sim de conseguir desligar verdadeiramente da rotina, seja através de uma viagem longa, de um fim de semana tranquilo ou de pequenas pausas ao longo do ano.

Temas

Férias
Psicologia
Trabalho
Descanso
Saúde Mental

Leia também

O que são as férias perfeitas? A psicologia explica porque o descanso exige mais do que sair de casa

Um dia de férias raramente chega para anular semanas de sobrecarga. A psicologia explica porque o verdadeiro descanso depende menos da duração da viagem e mais da forma como se desliga da rotina.
O que são as férias perfeitas? A psicologia explica porque o descanso exige mais do que sair de casa

Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

A jovem aristocrata marcou presença ao lado da princesa brasileira D. Maria Gabriela de Orléans e Bragança, durante uma visita oficial à Universidade de Coimbra.
Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Falar sozinho é muitas vezes encarado como um comportamento estranho – o preconceito persegue-o há anos. Há até quem o associe a problemas psicológicos, quando, na verdade, além de ser mais comum do que pensa, pode ter um impacto mais profundo do que se considera.
Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Mais vistos

Destaques