O que faz com o carrinho depois das compras? Este pequeno gesto pode revelar muito sobre a sua personalidade

As compras estão arrumadas, o carro já está pronto para arrancar e só falta uma coisa: decidir o que fazer com o carrinho. Parece uma escolha sem importância, mas esse pequeno gesto pode revelar a forma como encara regras, responsabilidade e até a relação com as pessoas que vêm depois de si.

Acabou de fazer as compras, chega ao parque de estacionamento e percebe que ainda falta uma coisa: devolver o carrinho. Parece um gesto insignificante. Mas a forma como decide fazê-lo pode dizer mais sobre si do que imagina.

O pós-compras traz dois tipos de pessoas: aqueles que abandonam o carrinho das compras no sítio que der mais jeito - muitas vezes em qualquer canto do parque de estacionamento - e os que devolvem o carrinho ao seu lugar.

Em qual dos dois se enquadra? A resposta diz muito sobre si.

Quem arruma o carrinho das compras no sítio certo não responde apenas a uma necessidade de reconhecimento ou organização, mas sim porque reconhece que os espaços públicos funcionam melhor quando cada indivíduo assume uma parte da responsabilidade de o deixar, pelo menos, como o encontrou.

A psicologia assume que esse gesto pode ser interpretado como ter consciência de que todas as suas ações (mesmo as mais “insignificantes”) têm consequências para quem vem depois de si.

Embora este gesto não permita julgar o caráter por si só, levanta uma questão: como age perante uma “regra” que apenas depende da sua vontade?

Sem vigilância, sem controlo, o ato depende apenas da sua consideração pelos outros.

Perante tudo isso, especialistas consideram que devolver o carrinho ao seu sítio não o torna melhor pessoa, mas significa que está a contribuir para uma sociedade onde o individualismo, que é cada vez mais proeminente, se dissolva e seja substituído durante uns segundos pelo altruísmo de fazer algo que beneficie não só o espaço onde está, mas quem o vai utilizar de seguida.