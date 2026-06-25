O mistério que cresce em Nova Iorque: todos os sinais apontam para casamento do ano a 3 de julho

Uma data bloqueada na agenda, um dos locais mais famosos da cidade sem eventos marcados e reservas inesperadas estão a alimentar uma onda de especulação. O casal ainda não confirmou nada, mas os sinais multiplicam-se e os rumores nas redes estão ao rubro.

Há detalhes que, juntos, começam a desenhar uma história cada vez mais difícil de ignorar. Uma agenda inesperadamente vazia, pedidos oficiais para fechar ruas e reservas de hotel envolvendo jogadores dos Kansas City Chiefs estão a alimentar a especulação de que Taylor Swift e Travis Kelce poderão casar-se a 3 de julho, em Nova Iorque.

A informação foi avançada pelo The New York Times, que revela ter consultado fontes ligadas à autarquia nova-iorquina e à organização hoteleira da cidade. Apesar de não existir ainda uma confirmação oficial do casal, vários sinais apontam para o Madison Square Garden como o possível palco escolhido para a cerimónia.

Um pedido à cidade abriu caminho aos rumores

Segundo três fontes citadas pelo jornal norte-americano, foi apresentado à Câmara Municipal de Nova Iorque um pedido para encerrar ao trânsito as ruas em redor do Madison Square Garden entre 2 de julho e o meio-dia de 4 de julho.

O documento estará associado à Winick Productions, empresa responsável por vários eventos realizados no icónico recinto, incluindo passadeiras vermelhas. A autorização solicitada prevê a instalação de uma cobertura no exterior da arena, uma zona destinada à chegada de convidados e espaço para camiões de apoio à montagem do evento.

A empresa não confirmou publicamente o pedido, mas as autoridades policiais da zona terão sido informadas da possibilidade de o casamento de Taylor Swift acontecer durante o fim de semana do feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos.

A escolha da data também não passou despercebida. O feriado norte-americano é conhecido por ser uma das épocas preferidas da cantora para celebrar, tendo sido associado várias vezes à sua imagem pública.

Um recinto vazio e convidados especiais

Outro dos indícios apontados está relacionado com a própria agenda do Madison Square Garden. O espaço, que pode receber cerca de 20 mil pessoas em concertos e onde Taylor Swift já atuou várias vezes, surge sem eventos previstos entre 28 de junho e 7 de julho.

Embora não seja habitual receber casamentos, o recinto nova-iorquino já foi palco de algumas cerimónias invulgares. Em 1974, o músico Sly Stone casou-se com a modelo Kathy Silva no local antes de um concerto. Mais tarde, em 1982, realizou-se ali um casamento coletivo organizado pela Igreja da Unificação, que juntou 2.075 casais.

As suspeitas ganharam ainda mais força depois de uma fonte com acesso às reservas do New York Marriott Marquis ter revelado ao New York Times que existem vários quartos reservados em nomes de membros dos Kansas City Chiefs, equipa onde joga Travis Kelce.

Uma quarta fonte, ligada à administração municipal, confirmou ao jornal que existe uma festa de casamento marcada para 3 de julho no Madison Square Garden.

Uma história que começou com uma data

Os rumores sobre o casamento já circulavam há alguns meses. Em abril, o New York Post avançava que os convites já estariam a ser enviados, embora ainda não fosse conhecido o local escolhido.

Na altura, alguns meios de comunicação social apontavam para Nova Iorque depois de o casal ter afastado a hipótese de realizar a cerimónia em Rhode Island, onde Taylor Swift possui uma propriedade.

Desde que assumiram publicamente a relação, em 2023, Taylor Swift e Travis Kelce tornaram-se um dos casais mais mediáticos do mundo, juntando dois universos com enorme impacto global: a música pop e o futebol americano.

Agora, enquanto os fãs aguardam por uma confirmação oficial, são os pequenos detalhes deixados pelo caminho que continuam a alimentar a expectativa sobre aquele que poderá ser um dos casamentos mais mediáticos dos últimos anos.