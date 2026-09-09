O mês em que uma criança nasce pode influenciar a forma como é vista na escola. E há um risco associado

Na mesma sala, perante as mesmas regras e as mesmas exigências, há crianças que podem ter quase um ano de diferença. Aos seis anos, esse intervalo pode mudar muito mais do que a idade registada no cartão de cidadão.

Duas crianças da mesma turma podem ter quase um ano de diferença. Aos seis anos, essa diferença pode ser suficiente para alterar a forma como cada uma consegue estar sentada, concentrar-se ou acompanhar o ritmo da sala de aula. Estudos científicos têm encontrado uma associação entre ser dos mais novos da turma e uma maior probabilidade de diagnóstico de PHDA.

Numa sala de aula, todos os alunos estão sujeitos às mesmas regras e expectativas. Mas não têm necessariamente o mesmo grau de maturidade. Uma criança que nasceu em janeiro pode ter quase 12 meses de vantagem sobre outra nascida em dezembro e que frequenta exatamente a mesma turma.

A diferença pode parecer pequena no calendário. No desenvolvimento infantil, sobretudo nos primeiros anos de escolaridade, pode ter um peso significativo.

Os mais novos da turma podem ser mais facilmente confundidos com crianças com PHDA

A relação entre a idade relativa dentro do ano escolar e o diagnóstico de Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) tem sido estudada em vários países.

Um estudo realizado na Finlândia, que analisou mais de seis mil crianças diagnosticadas com PHDA, concluiu que a incidência do diagnóstico era maior entre os alunos mais novos relativamente aos colegas. Entre as crianças nascidas entre setembro e dezembro, a incidência foi 1,64 vezes superior à observada entre as nascidas entre janeiro e abril.

Outra investigação, publicada no Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, analisou dados de mais de oito milhões de crianças e encontrou, numa meta-análise de 25 estudos, um risco relativo de diagnóstico de PHDA 34% superior entre as crianças relativamente mais novas no ano escolar. Os autores defenderam que o nível de desenvolvimento deve ser tido em conta na avaliação dos sintomas.

Os resultados não significam que nascer no final do ano provoque PHDA. O que a investigação sugere é que a idade relativa pode influenciar a forma como determinados comportamentos são percecionados e, consequentemente, a probabilidade de uma criança ser encaminhada para avaliação ou receber um diagnóstico.

Uma diferença de meses pode ser grande aos seis anos

A Direção-Geral da Saúde já chama a atenção para esta questão no enquadramento da hiperatividade e défice de atenção. Nas suas recomendações para a saúde mental infantil e juvenil, a DGS refere que o quadro pode variar em função da idade e do nível de desenvolvimento e que o diagnóstico deve ser feito com cautela nas crianças pequenas.

A própria definição da PHDA exige mais do que uma criança ser irrequieta ou distrair-se durante uma aula.

Segundo as recomendações da Direção-Geral da Saúde, os sintomas devem persistir ao longo do tempo e manifestar-se em pelo menos dois contextos, como a casa e a escola. A avaliação deve ainda considerar o impacto que os comportamentos têm no desempenho escolar, nas relações com os outros e no funcionamento familiar.

É precisamente aqui que a idade relativa pode ser importante.

Uma criança que acabou de fazer seis anos pode ter mais dificuldade em permanecer sentada, esperar pela sua vez ou manter a atenção durante uma atividade longa do que um colega que está prestes a fazer sete. Isso não significa, por si só, que exista uma perturbação.

PHDA não se diagnostica com um único teste

Outro ponto importante é que não existe um exame isolado capaz de confirmar ou excluir PHDA.

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) explicam que o diagnóstico resulta de um processo de várias etapas e que não existe um único teste para identificar a perturbação. A avaliação deve considerar o comportamento da criança em diferentes contextos e excluir outras situações que possam produzir sintomas semelhantes.

As recomendações do NICE, o instituto britânico responsável pelas orientações clínicas, seguem a mesma lógica: o diagnóstico deve basear-se numa avaliação clínica e psicossocial completa, incluindo informação sobre o comportamento em diferentes ambientes, história do desenvolvimento e observações de outras pessoas. Uma escala de avaliação ou uma observação isolada não deve, por si só, determinar o diagnóstico.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses chamou também recentemente a atenção para o risco de diagnósticos precipitados. Numa iniciativa dedicada à PHDA, em julho deste ano, a psicóloga Rita Antunes alertou que "nem todas as crianças agitadas têm PHDA e nem todas as crianças com PHDA são agitadas". A especialista defendeu que é necessário avaliar a intensidade, frequência, duração e impacto dos comportamentos.

O que devem fazer pais e professores?

Ter em conta o mês de nascimento não significa ignorar sinais de PHDA nem adiar indefinidamente uma avaliação quando existem dificuldades significativas. Significa evitar conclusões baseadas apenas numa comparação com os restantes alunos.

Alguns aspetos podem ajudar a perceber melhor a situação:

Observar a criança em diferentes ambientes. Se as dificuldades aparecem apenas na sala de aula, é importante perceber o que está a acontecer nesse contexto. Se também existem em casa, nas brincadeiras e nas relações com outras crianças, a informação torna-se diferente.

Considerar a idade relativa. Saber que uma criança é uma das mais novas da turma pode ajudar professores e famílias a interpretar determinados comportamentos à luz do seu nível de desenvolvimento.

Falar com os professores. A troca de informação entre família e escola permite perceber se os comportamentos são persistentes e se têm impacto real no dia a dia.

Adaptar o contexto quando necessário. Instruções mais curtas, rotinas estruturadas, organização do espaço ou pequenas pausas podem ajudar algumas crianças a acompanhar melhor as atividades.

Procurar avaliação profissional quando existe impacto significativo. Se as dificuldades são persistentes, acontecem em mais do que um contexto e interferem com a aprendizagem, relações ou vida familiar, devem ser avaliadas por profissionais habilitados.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses sublinha precisamente a importância de articular família, escola e profissionais e de olhar para o contexto em que os comportamentos surgem.

No fundo, a questão não é deixar de procurar sinais de PHDA. É perceber que uma criança não deve ser avaliada apenas em comparação com os colegas que nasceram vários meses antes.

O mês de nascimento não determina o comportamento de uma criança nem permite prever se terá PHDA. Mas, sobretudo nos primeiros anos de escola, pode ser uma peça importante para compreender aquilo que acontece dentro da sala de aula.