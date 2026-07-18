O gráfico que revela os dias de aniversário mais raros do ano. Descubra se o seu está na lista

Os dados mostram que nem todos os dias do calendário registam o mesmo número de nascimentos. Há dias em que quase ninguém faz anos… e outros em que nascem milhares de bebés. Será que a sua data está entre as menos frequentes?

Há quem diga que nascer num determinado dia do ano é um sinal de sorte. Outros acreditam que pode influenciar a personalidade ou até o destino. Mas, quando se olha para os números, a realidade é diferente.

Os dados mostram que nem todos os dias do calendário registam o mesmo número de nascimentos. Há datas em que chegam ao mundo milhares de bebés, enquanto outras são surpreendentemente raras.

Nos últimos dias, um gráfico com os dias de aniversário mais comuns e mais raros voltou a circular nas redes sociais. Apesar de estar a ser partilhado como uma curiosidade, o gráfico baseia-se em dados oficiais analisados pelo portal norte-americano FiveThirtyEight, a partir de estatísticas do National Center for Health Statistics (NCHS).

Os dias em que quase ninguém nasce

O caso mais raro de todos é fácil de identificar: 29 de fevereiro. Como apenas existe de quatro em quatro anos, é inevitavelmente o dia com menos aniversários.

Mas, excluindo essa exceção, há um padrão que se repete em praticamente todos os estudos realizados sobre nascimentos.

As datas menos frequentes são:

25 de dezembro;

24 de dezembro;

26 de dezembro;

1 de janeiro;

31 de dezembro.

O gráfico evidencia ainda outra tendência curiosa: entre os dias 22 e 28 de novembro verifica-se também um menor número de nascimentos, embora menos acentuado do que nas principais datas festivas do calendário.

Agosto concentra alguns dos dias com mais nascimentos do ano

Ao contrário do que acontece nos dias próximos do Natal e do Ano Novo, o mês de agosto concentra grande parte das datas assinaladas a cor-de-rosa no gráfico, indicando um número significativamente superior de nascimentos.

Contrariamente, o mês de janeiro apresenta vários dias com poucos aniversários.

Uma análise publicada pela plataforma The Educated Birth, mostra que estas diferenças refletem, em grande medida, a forma como muitos partos são atualmente planeados. As cesarianas e induções tendem a ser evitadas em feriados e datas festivas, fazendo com que o número de nascimentos diminua nessas datas, enquanto nos restantes períodos do ano seguem padrões demográficos que se repetem de forma consistente.

Mais do que uma curiosidade das redes sociais, o gráfico mostra que a distribuição dos aniversários ao longo do ano está longe de ser aleatória e resulta de fatores médicos, sociais e até culturais que influenciam o momento em que muitos bebés vêm ao mundo.