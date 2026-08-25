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O seu ferro de engomar está manchado e já não funciona como antes? Saiba como recuperá-lo (e com produtos que tem em casa)

Se o seu ferro de engomar já não desliza como antes, deixa marcas na roupa ou parece ter perdido eficácia, pode não ser altura de o substituir. Com o uso, este pequeno eletrodoméstico acumula resíduos que afetam o seu desempenho e podem até acabar por estragar a roupa. Mas há formas simples de o limpar em casa — e provavelmente já tem os produtos necessários na despensa.
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O seu ferro de engomar está manchado e já não funciona como antes? Saiba como recuperá-lo (e com produtos que tem em casa)
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Passar a roupa a ferro costuma ser uma das tarefas mais difíceis da casa: sobretudo se o eletrodoméstico não estiver nas melhores condições. O ferro de engomar é um dos aparelhos que acumula mais resíduos ao longo do tempo, desde detritos de tecido, a ferrugem na base metálica. 

Tudo isso contribui para que os furos de vapor fiquem entupidos e reduzem o desempenho do eletrodoméstico a longo prazo. Pior: pode mesmo chegar a manchar a sua roupa. 

A boa notícia é que pode não precisar de comprar um novo. 

Posso usar água e uma esponja para limpar?

Este é o maior erro da maioria das pessoas. Usar esponjas de metal e produtos para limpar a base metálica vão danificar o revestimento de ferro e estragar ainda mais o que já estava estragado. 

Que produtos devo usar?

A água não é remédio para tudo. Entre os produtos mais utilizados, especialistas recomendam bicarbonato de sódio, vinagre branco e paste de dentes branca. 

Cada produto atua de maneira diferente, mas o objetivo é o mesmo: limpar o metal sem se tornar abrasivo para o ferro de engomar. 

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O bicarbonato de sódio 

Se começar por utilizar bicarbonato de sódio, deve ter em conta que é o ideal para remover restos de sujidade e manchas escuras típicas da base do ferro. 

Deve: 

  • Misturar duas colheres de bicarbonato com uma pequena quantidade de água, até formar uma pasta espessa.

  • Aplicar sobre a base fria do ferro.

  • Esfregar com um pano macio ou uma esponja não abrasiva.

  • Remover os resíduos com um pano húmido.

Desta forma, todos os resíduos deverão sair do metal sem danificar ou riscar a superfície (que aconteceria se esfregasse com uma esponja).  O bicarbonato deverá eliminar manchas escuras, restos de tecido e marcas baças no ferro. 

O vinagre branco - para desentupir orifícios de vapor

O vinagre branco deve ser utilizado para melhorar o desempenho do seu ferro que já tem os buracos do vapor entupidos, visto que os seus componentes, sobretudo a sua acidez, ajudam a eliminar depósitos de calcário.

Como usar?

  • Misturar partes iguais de água e vinagre branco.

  • Colocar a mistura no depósito do ferro.

  • Ligar a função de vapor durante alguns minutos.

  • Esvaziar o depósito e repita o processo apenas com água para eliminar os resíduos.

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O último passo é bastante importante para garantir que não ficam resíduos agressivos dentro do depósito. Pode ficar descansado, porque o seu ferro vai voltar a ter um bom desempenho, sem que tenha afetado componentes internos, como pode acontecer com alguns produtos anticalcário industriais. 

Pasta de dentes no ferro? Pode resultar

Já o último truque consiste em usar uma simples pasta de dentes tradicional branca. Não deve ter quaisquer géis ou microesferas para funcionar.

  • Aplicar uma pequena quantidade na base metálica.

  • Esfregar suavemente com um pano de algodão.

  • Remover com um pano húmido e seque bem.

A pasta de dentes contém “agentes de polimento” suaves, que ajudam a remover manchas superficiais. Este passo serve sobretudo para recuperar o brilho do metal e eliminar sujidade ligeira. 

Funciona porque contém agentes de polimento muito suaves, concebidos para remover manchas superficiais. Ajuda a recuperar o brilho da base e a eliminar sujidade ligeira, que pode estar a comprometer o deslizamento do ferro na roupa.

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Antes de pensar em comprar um ferro de engomar novo, vale a pena tentar recuperá-lo. Uma limpeza adequada pode ajudar a remover a sujidade acumulada, desentupir os orifícios de vapor e devolver à base o brilho e a capacidade de deslizar. O mais importante é evitar soluções demasiado abrasivas que possam danificar o revestimento. Com alguns cuidados simples e os produtos certos, o seu ferro pode voltar a funcionar como antes.

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Ferro de engomar
Limpar ferro
Orifícios de vapor
Calcário no ferro
Bicarbonato de sódio

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