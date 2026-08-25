O seu ferro de engomar está manchado e já não funciona como antes? Saiba como recuperá-lo (e com produtos que tem em casa)

Se o seu ferro de engomar já não desliza como antes, deixa marcas na roupa ou parece ter perdido eficácia, pode não ser altura de o substituir. Com o uso, este pequeno eletrodoméstico acumula resíduos que afetam o seu desempenho e podem até acabar por estragar a roupa. Mas há formas simples de o limpar em casa — e provavelmente já tem os produtos necessários na despensa.

Passar a roupa a ferro costuma ser uma das tarefas mais difíceis da casa: sobretudo se o eletrodoméstico não estiver nas melhores condições. O ferro de engomar é um dos aparelhos que acumula mais resíduos ao longo do tempo, desde detritos de tecido, a ferrugem na base metálica.

Tudo isso contribui para que os furos de vapor fiquem entupidos e reduzem o desempenho do eletrodoméstico a longo prazo. Pior: pode mesmo chegar a manchar a sua roupa.

A boa notícia é que pode não precisar de comprar um novo.

Posso usar água e uma esponja para limpar?

Este é o maior erro da maioria das pessoas. Usar esponjas de metal e produtos para limpar a base metálica vão danificar o revestimento de ferro e estragar ainda mais o que já estava estragado.

Que produtos devo usar?

A água não é remédio para tudo. Entre os produtos mais utilizados, especialistas recomendam bicarbonato de sódio, vinagre branco e paste de dentes branca.

Cada produto atua de maneira diferente, mas o objetivo é o mesmo: limpar o metal sem se tornar abrasivo para o ferro de engomar.

O bicarbonato de sódio

Se começar por utilizar bicarbonato de sódio, deve ter em conta que é o ideal para remover restos de sujidade e manchas escuras típicas da base do ferro.

Deve:

Misturar duas colheres de bicarbonato com uma pequena quantidade de água, até formar uma pasta espessa.

Aplicar sobre a base fria do ferro.

Esfregar com um pano macio ou uma esponja não abrasiva.

Remover os resíduos com um pano húmido.

Desta forma, todos os resíduos deverão sair do metal sem danificar ou riscar a superfície (que aconteceria se esfregasse com uma esponja). O bicarbonato deverá eliminar manchas escuras, restos de tecido e marcas baças no ferro.

O vinagre branco - para desentupir orifícios de vapor

O vinagre branco deve ser utilizado para melhorar o desempenho do seu ferro que já tem os buracos do vapor entupidos, visto que os seus componentes, sobretudo a sua acidez, ajudam a eliminar depósitos de calcário.

Como usar?

Misturar partes iguais de água e vinagre branco.

Colocar a mistura no depósito do ferro.

Ligar a função de vapor durante alguns minutos.

Esvaziar o depósito e repita o processo apenas com água para eliminar os resíduos.

O último passo é bastante importante para garantir que não ficam resíduos agressivos dentro do depósito. Pode ficar descansado, porque o seu ferro vai voltar a ter um bom desempenho, sem que tenha afetado componentes internos, como pode acontecer com alguns produtos anticalcário industriais.

Pasta de dentes no ferro? Pode resultar

Já o último truque consiste em usar uma simples pasta de dentes tradicional branca. Não deve ter quaisquer géis ou microesferas para funcionar.

Aplicar uma pequena quantidade na base metálica.

Esfregar suavemente com um pano de algodão.

Remover com um pano húmido e seque bem.

A pasta de dentes contém “agentes de polimento” suaves, que ajudam a remover manchas superficiais. Este passo serve sobretudo para recuperar o brilho do metal e eliminar sujidade ligeira.

Funciona porque contém agentes de polimento muito suaves, concebidos para remover manchas superficiais. Ajuda a recuperar o brilho da base e a eliminar sujidade ligeira, que pode estar a comprometer o deslizamento do ferro na roupa.

Antes de pensar em comprar um ferro de engomar novo, vale a pena tentar recuperá-lo. Uma limpeza adequada pode ajudar a remover a sujidade acumulada, desentupir os orifícios de vapor e devolver à base o brilho e a capacidade de deslizar. O mais importante é evitar soluções demasiado abrasivas que possam danificar o revestimento. Com alguns cuidados simples e os produtos certos, o seu ferro pode voltar a funcionar como antes.