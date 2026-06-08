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Nunca responde nos grupos de WhatsApp? A psicologia explica o que isso pode dizer sobre si

Há sempre aquela pessoa que lê todas as mensagens, acompanha a conversa, mas raramente participa. Se pensa que isso é sinónimo de desinteresse, timidez ou falta de vontade de comunicar, a psicologia sugere precisamente o contrário.
Redação
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O Whatsapp é uma rede social que faz parte do dia a dia da grande maioria das pessoas em todo o mundo: desde mensagens pessoas às profissionais, aos grupos do trabalho e com amigos.

Pode não ser a primeira vez que ouve alguém dizer que apenas acompanha as conversas porque não gosta de comunicar em grupos de Whatsapp - e a verdade é que a psicologia mostra que essas são as pessoas que mais preservam o autocuidado.

Na realidade, esta forma de não-comunicação pode remeter a uma teoria da comunicação antiga, que reflete precisamente a tendência para o silêncio das opiniões minoritárias.

Numa plataforma onde é muito fácil dar visibilidade a certas opiniões, a consequência é que quem está do outro lado não se sinta à vontade para usufruir do mesmo direito de dar o seu ponto de vista.

Isto não quer dizer que sejam pessoas desinteressadas, tímidas ou inibidas: simplesmente preferem preservar o seu bem-estar.

A psicologia analisa os vários tipos de pessoas que não respondem no Whatsapp. Está comprovado que responder rápido e de forma "adequada" é um fator cada vez maior de stresse: isso leva muitas pessoas a simplesmente evitar uma conversa via Whatsapp, mesmo que até exista interesse.

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Mas não precisa de ser apenas um fator de stresse a determinar a intensidade (ou falta dela) numa conversa. Muitas pessoas preferem muito mais ouvir do que propriamente ser ativo num assunto e isso é transversal às mensagens. Nestes casos, o estar atento à conversa, mas manter a distância pode ser visto como uma forma de autocuidado, onde se apercebem de que não é necessário expressar cada pensamento e/ou reação.

Esta decisão limita a interação digital, protegento tempo, ansiedade e evita a sobrecarga de informação numa era de hiperconectividade, onde se recebe centenas de notificações por dia. Esta forma de estar também mostra menos necessidade de receber respostas imediatas e reconhecimento social por mensagens.

A revista académica da Universidade da Catalunha, Oksalud, destaca algumas orientações para lidar com pessoas que impõem limites digitais e que podem dificultar a comunicação à distância.

  • Evite interpretar o silêncio como falta de interesse.

  • Não pressione para responder a todas as mensagens.

  • Entenda que cada pessoa tem um estilo de comunicação diferente.

  • Se precisar de uma resposta importante, considere escrever uma mensagem privada ou fazer uma chamada.

  • Respeite os limites digitais de cada pessoa e a necessidade de se desconectar.

  • Não presuma que alguém está chateado ou distante por não participarem em conversas no Whatsapp.

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Numa altura em que as notificações são constantes e existe uma pressão crescente para responder rapidamente a tudo e a todos, optar por ficar em silêncio nem sempre é um sinal de afastamento.

Afinal, estar presente numa conversa não significa necessariamente ter de participar nela: e talvez o verdadeiro desafio da era digital seja aprender a respeitar quem escolhe simplesmente ouvir.

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