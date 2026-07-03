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Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Há quem associe casas impecáveis a disciplina e casas em caos a preguiça. Psicólogos garantem que a verdadeira causa é outra, e pode estar relacionada com ansiedade ou stress.
Redação
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Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada
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É comum associar uma casa impecável a alguém disciplinado e metódico, enquanto quem vive rodeado de roupa por arrumar ou loiça por lavar é rapidamente rotulado de preguiçoso ou desleixado. Esta ideia, no entanto, está longe de corresponder à realidade. O esforço ou o carácter têm pouco a ver com o assunto. O que está verdadeiramente em causa é o estado mental de cada pessoa.

Quando alguém se sente stressado ou sobrecarregado, limpar a casa pode transformar-se numa forma de recuperar controlo perante o caos. Reduzir o ritmo e arrumar tem um efeito calmante, que devolve uma sensação de ordem. Mas quando essa rotina é motivada pela ansiedade, pode estar, na verdade, a esconder outras emoções.

Não é preguiça, é stress

Um estudo conduzido junto de casais com duplo rendimento, publicado na PubMed, analisou a forma como os cônjuges descreviam as suas casas e cruzou essa informação com os respetivos níveis diários de cortisol, a hormona associada ao stress. As pessoas que descreviam a sua casa como desarrumada apresentaram padrões de cortisol mais irregulares ao longo do dia, um perfil associado a piores resultados de saúde, ao contrário de quem descrevia o lar como um espaço restaurador.

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Esta diferença não tem origem na preguiça. Há várias condições que podem impedir o cérebro de acompanhar as exigências do quotidiano, entre elas:

  • Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA)

  • Depressão

  • Ansiedade

  • Stress crónico

  • Privação de sono

Uma casa desarrumada é, em muitos casos, sinal de alguém que está no limite das suas capacidades. Lavar a loiça passa, nessas alturas, para segundo plano.

Por outro lado, e de forma aparentemente contraditória, a desarrumação também pode resultar de padrões demasiado exigentes, e não do oposto. A ansiedade pode funcionar como uma voz interior que impede a pessoa de começar uma tarefa se não a conseguir fazer na perfeição. Junte-se a isso as dúvidas que esta condição costuma gerar, e o resultado é frequentemente uma espécie de paralisia perante as tarefas domésticas.

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