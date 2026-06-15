Metal, plástico ou vidro? Qual é a melhor garrafa de água para o dia a dia?

Cada material tem vantagens e desvantagens que vale a pena conhecer antes de comprar. A resposta pode surpreender.

Reutilizável, prática e cada vez mais presente nas mochilas e secretárias dos portugueses, a garrafa de água tornou-se um acessório do quotidiano. Mas entre as opções disponíveis no mercado, metal, plástico e vidro, qual é a que realmente compensa usar todos os dias?

A resposta não é universal, mas há critérios claros que ajudam a escolher. Material, resistência, facilidade de limpeza e contexto de utilização fazem toda a diferença.

O que distingue cada material?

As garrafas de aço inoxidável são, em geral, as mais recomendadas para uso diário fora de casa. São resistentes, duráveis e muitos modelos mantêm a água fria durante várias horas. Segundo a Deco Proteste, este tipo de garrafa é também uma das opções mais sustentáveis a longo prazo, desde que seja bem conservada.

As garrafas de vidro têm uma vantagem clara: não alteram o sabor da água e são fáceis de lavar. No entanto, a fragilidade é um factor a ter em conta. São mais indicadas para usar em casa ou na secretária do escritório do que para transportar numa mochila.

As de plástico reutilizável destacam-se pelo peso reduzido e pelo preço acessível. Ainda assim, é importante escolher modelos certificados para uso alimentar e evitar expô-los ao calor ou ao sol, o que pode acelerar o desgaste e comprometer a qualidade da água.

Para o dia a dia, qual é a melhor opção?

Se a garrafa vai acompanhar quem sai de casa todos os dias, a de aço inoxidável apresenta a melhor relação entre durabilidade, higiene e praticidade. As de vidro funcionam bem em ambientes interiores, enquanto as de plástico são úteis em situações pontuais ou percursos curtos.

Quando é altura de substituir?

As garrafas reutilizáveis são concebidas para durar, mas é importante inspeccioná-las com regularidade. Fissuras, arranhões profundos, maus odores persistentes ou tampas que já não vedam bem são sinais de que chegou o momento de as substituir.

As de plástico tendem a degradar-se mais rapidamente, sobretudo quando expostas ao calor ou a lavagens frequentes. As de aço inoxidável e de vidro podem durar vários anos com a manutenção adequada. Uma limpeza regular e a substituição atempada quando surgem sinais de desgaste são suficientes para garantir que a água se mantém saborosa e segura para consumo.