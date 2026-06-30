segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Mercúrio retrógrado regressou e vai durar quase um mês. Eis o que a ciência diz sobre o fenómeno mais popular da internet

O segundo período de Mercúrio retrógrado de 2026 prolonga-se até 23 de julho. A ciência explica por que razão um planeta a 77 milhões de quilómetros continua a levar a culpa pelos nossos problemas.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Mercúrio retrógrado regressou e vai durar quase um mês. Eis o que a ciência diz sobre o fenómeno mais popular da internet
Dreamstime

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Relacionados

ADN de bebés enterrados há 2.700 anos revelou um segredo sobre os antepassados dos portugueses

Fenícios, gregos e cartagineses passaram pela Península Ibérica, comerciaram, influenciaram, deixaram rastos. Mas o ADN dos povos ibéricos quase não mudou. Um novo estudo explica porquê.
ADN de bebés enterrados há 2.700 anos revelou um segredo sobre os antepassados dos portugueses

A Península Ibérica pode estar a rodar lentamente no sentido dos ponteiros do relógio e a ciência já sabe porquê

Um estudo recente combinou dados sísmicos e medições por satélite para perceber como se deforma hoje a crosta terrestre entre a Ibéria e o noroeste de África. As conclusões são surpreendentes.
A Península Ibérica pode estar a rodar lentamente no sentido dos ponteiros do relógio e a ciência já sabe porquê

País mais pequeno do mundo (cabe no concelho de Cascais) quer mudar de nome

O nome atual surgiu porque os estrangeiros não conseguiam pronunciar corretamente o original. Agora, o Governo quer recuperar a palavra. A ser aprovada oficialmente, a nova designação passará a constar de todos os registos oficiais e símbolos nacionais, incluindo a representação do país nas Nações Unidas.
País mais pequeno do mundo (cabe no concelho de Cascais) quer mudar de nome

Arrancou o segundo período de Mercúrio retrógrado de 2026, que se vai prolongar até 23 de julho. Nas próximas três semanas, é provável que volte a ver nas redes sociais os habituais avisos sobre atrasos, mal-entendidos e contratempos atribuídos ao planeta. Mas o que está realmente em causa, do ponto de vista científico, quando Mercúrio entra nesta fase?

Perdeu as chaves? Mercúrio. O computador "pifou" no pior momento? Mercúrio. Aquela discussão inexplicável com o colega de trabalho? Ah, já sabe: deve ser Mercúrio retrógrado. A expressão tornou-se quase um mantra moderno, uma espécie de desculpa cósmica para quando tudo parece conspirar contra nós.

Mas antes de cancelar aquela viagem ou adiar a assinatura de contratos importantes, vale a pena perceber o que realmente acontece quando Mercúrio decide, aparentemente, andar para trás no céu e o que a ciência tem a dizer sobre isso.

O que é, afinal, Mercúrio retrógrado?

Do ponto de vista astronómico, Mercúrio retrógrado é um fenómeno perfeitamente explicável e, curiosamente, até previsível. Três a quatro vezes por ano, durante cerca de três semanas, o planeta mais próximo do Sol parece inverter a sua trajetória no céu noturno. A palavra-chave aqui é "parece".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"É uma ilusão de ótica causada pela posição da Terra em relação ao planeta", explica a NASA. Imagine que está a conduzir numa autoestrada e ultrapassa um carro mais lento noutra faixa. Por breves instantes, esse carro parece estar a andar para trás em relação a si, embora continue a avançar. É exatamente isso que acontece quando a Terra, na sua órbita mais lenta, ultrapassa Mercúrio ou quando Mercúrio, muito mais rápido, nos ultrapassa a nós.

Mercúrio completa uma volta ao Sol em apenas 88 dias terrestres, o que explica este movimento retrógrado aparente acontecer com tanta frequência. Outros planetas também o fazem, mas com menor regularidade. Na realidade, nenhum planeta inverte fisicamente a sua órbita. O movimento retrógrado é, portanto, uma questão de perspetiva, um truque celeste que os antigos astrónomos babilónios já documentavam em tábuas de argila há mais de 2700 anos.

De Babilónia aos dias de hoje: uma história cósmica

Os babilónios, que viam nos planetas manifestações de deuses, interpretavam o movimento retrógrado de Mercúrio como presságios relacionados com o destino de reis e nações. Na mitologia romana posterior, Mercúrio era o mensageiro dos deuses, associado ao comércio e à comunicação. Esta ligação permanece no centro das crenças astrológicas modernas: quando Mercúrio está "retrógrado", dizem os astrólogos, as comunicações falham, os transportes atrasam-se e os contratos devem ser evitados.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A popularidade desta crença cresceu especialmente nos anos 1970, quando a astrologia ressurgiu através dos horóscopos em jornais. Em 1979, o jornal norte-americano The Baltimore Sun aconselhava: "Não comece nada quando Mercúrio estiver retrógrado", alegando "tempestades magnéticas" que se intensificariam durante o período. Embora tempestades magnéticas existam em Mercúrio, as do pequeno planeta são as mais fracas do Sistema Solar e não há qualquer evidência de que afetem a Terra.

O que diz a ciência: gravidade, luz e coincidências

"Não há uma única evidência de que a ação dos astros interfira na vida da Terra", afirma categoricamente a astrofísica Rebecca Smethurst. "Nenhum movimento dos planetas influencia ou pode influenciar o que acontece na Terra."

Dhara Patel, especialista espacial do Centro Espacial Nacional do Reino Unido, reforça: "Embora a astronomia e a astrologia possam ter estado mais intimamente ligadas no passado, o consenso científico geral hoje é que fenómenos astronómicos como os dos planetas retrógrados não têm nenhum efeito previsível na vida das pessoas."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mas e a Lua? Não afeta as marés? E se afeta as marés, não deveria afetar-nos também, já que somos compostos por 60% de água?

É uma lógica tentadora, mas enganadora. A força gravitacional da Lua sobre as marés é real porque atua sobre massas enormes de água ao longo de grandes distâncias. No entanto, essa mesma força sobre um corpo humano ou até sobre uma piscina olímpica é absolutamente negligenciável. A diferença de atração gravitacional entre a cabeça e os pés de uma pessoa é ínfima, muito menor do que a força exercida por um telemóvel na mão.

Dito isto, a ciência não descarta completamente a influência lunar em certos aspetos biológicos. Estudos recentes, publicados em revistas como a National Geographic e o Journal of Experimental Botany, sugerem que o ciclo lunar pode ter efeitos subtis em algumas pessoas, especificamente no sono, no ciclo menstrual e em padrões de humor de pessoas com perturbação bipolar.

O fenómeno do viés de confirmação

Então por que razão tantas pessoas acreditam que Mercúrio retrógrado as afeta?

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A resposta pode estar na psicologia cognitiva e num fenómeno chamado viés de confirmação: a tendência de acreditar ou recordar informações que correspondem às nossas crenças pré-existentes. "A astrologia oferece uma explicação rápida e fácil de tudo o que pode acontecer às pessoas, sem que elas tenham que examinar ou investigar os possíveis motivos reais e as múltiplas camadas dos seus problemas", explica a psicóloga clínica Zeinab Ajami.

Quando ouvimos que Mercúrio está retrógrado e que devemos esperar problemas de comunicação, começamos naturalmente a prestar mais atenção a esses problemas, ignorando que emails perdidos, discussões e falhas tecnológicas acontecem a qualquer momento, independentemente da posição de Mercúrio no céu.

Rebecca Smethurst compara o fenómeno aos horóscopos: "É preciso deixar algo muito claro: não há estudos que demonstrem uma relação disso com o comportamento das pessoas. O que acontece é um reforço positivo".

Mercúrio retrógrado em 2026: o calendário

Para quem prefere estar preparado, por via das dúvidas ou por respeito à tradição, eis as três fases de Mercúrio retrógrado em 2026:

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

  • 1.º ciclo: 26 de fevereiro a 20 de março

  • 2.º ciclo: 29 de junho a 23 de julho

  • 3.º ciclo: 24 de outubro a 13 de novembro

Entre o céu e a terra

No fundo, Mercúrio retrógrado é um espelho perfeito da condição humana: procuramos padrões onde muitas vezes há apenas caos, atribuímos significado ao acaso e encontramos conforto em narrativas que nos ajudam a dar sentido ao mundo. Não há nada de errado nisso. Afinal, é o que os seres humanos fazem desde que olharam pela primeira vez para o céu estrelado.

A diferença é que, hoje, temos ferramentas para distinguir o que é ilusão de ótica do que é influência real, o que é crença do que é facto. Mercúrio vai continuar a "andar para trás" três vezes por ano, tal como sempre fez e sempre fará. O que fazemos com essa informação, se a usamos como desculpa, como ferramenta de reflexão ou simplesmente como curiosidade astronómica, depende exclusivamente de nós.

Porque, no final das contas, o céu pode inspirar-nos, mas são as nossas escolhas que determinam o rumo. Mesmo quando Mercúrio insiste em complicar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Curiosidades sobre Mercúrio

  • Mercúrio é o planeta mais pequeno do Sistema Solar, apenas ligeiramente maior que a Lua

  • A temperatura no planeta varia entre 430°C no lado exposto ao Sol e -180°C no lado noturno

  • Um ano em Mercúrio dura apenas 88 dias terrestres

  • Ao contrário da crença popular, Mercúrio não é o planeta mais quente. Vénus detém esse título

  • Tornados magnéticos formam-se na superfície de Mercúrio, feixes retorcidos de campos magnéticos que conectam o planeta ao espaço

Temas

Mercúrio retrógado
Ciência
Astronomia
Internet

Leia também

Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

A jovem aristocrata marcou presença ao lado da princesa brasileira D. Maria Gabriela de Orléans e Bragança, durante uma visita oficial à Universidade de Coimbra.
Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Falar sozinho é muitas vezes encarado como um comportamento estranho – o preconceito persegue-o há anos. Há até quem o associe a problemas psicológicos, quando, na verdade, além de ser mais comum do que pensa, pode ter um impacto mais profundo do que se considera.
Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Há quem associe casas impecáveis a disciplina e casas em caos a preguiça. Psicólogos garantem que a verdadeira causa é outra, e pode estar relacionada com ansiedade ou stress.
Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Mais vistos

Destaques