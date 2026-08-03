Mecânicos recomendam esperar 30 a 40 segundos antes de ligar o ar condicionado. E explicam porquê

Com o calor, muitos condutores ligam o ar condicionado assim que colocam o carro em marcha. No entanto, mecânicos e especialistas em manutenção automóvel defendem que esperar cerca de 30 a 40 segundos pode reduzir o esforço inicial do motor.

Entre alguns profissionais da manutenção automóvel é frequente encontrar a recomendação de aguardar cerca de 30 a 40 segundos após ligar o motor antes de ativar o ar condicionado, sobretudo em veículos mais antigos.

A explicação prende-se com o facto de os primeiros instantes de funcionamento serem aqueles em que o motor ainda está a assegurar a correta circulação do óleo pelos seus componentes. Se o compressor do ar condicionado entrar imediatamente em funcionamento, acrescenta uma carga mecânica adicional numa fase em que o motor ainda está a estabilizar.

Embora não exista uma recomendação oficial dos fabricantes que estabeleça este intervalo, a SAE International, entidade responsável pelo desenvolvimento de normas técnicas para a indústria automóvel, explica que o compressor do ar condicionado representa uma carga adicional para o motor. Com base neste princípio mecânico, alguns profissionais da manutenção automóvel recomendam aguardar alguns segundos antes de ligar o ar condicionado, sobretudo em veículos com mais anos de utilização.

Desligar o A/C antes de parar o carro pode ajudar

Outra prática frequentemente aconselhada por profissionais da manutenção automóvel consiste em desligar o botão A/C alguns segundos antes de desligar o motor, mantendo apenas a ventilação ligada.

Desta forma, o ventilador continua a fazer circular ar pelo sistema e ajuda a secar o evaporador, reduzindo a acumulação de humidade no seu interior.

Esta recomendação está alinhada com a documentação técnica da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), que explica que a condensação acumulada no evaporador favorece o desenvolvimento de bactérias, fungos e outros microrganismos responsáveis pelos maus odores que alguns sistemas de ar condicionado libertam quando são ligados. Secar o evaporador pode ajudar a reduzir esse problema, embora não substitua a manutenção periódica nem a substituição do filtro do habitáculo de acordo com as recomendações do fabricante.