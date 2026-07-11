Lixo do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce esgota em 24 horas. Há quem tenha pago quase 90 euros por uma caixa

Beatas de cigarro, um auricular, um teste de ovulação e outros objetos recolhidos nas imediações do Madison Square Garden, após o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, foram vendidos como peças de coleção. Apesar de não existir qualquer prova de que os objetos tenham pertencido aos noivos ou aos convidados, todas as caixas esgotaram em apenas um dia

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce continua a dar que falar, mesmo vários dias depois da cerimónia. Desta vez, o destaque vai para um artista norte-americano que transformou lixo recolhido nas imediações do Madison Square Garden (MSG), em Nova Iorque, em objetos de coleção que esgotaram em apenas 24 horas.

Justin Gignac, conhecido por criar obras de arte a partir de resíduos urbanos, percorreu a zona exterior da arena no dia 3 de julho, logo após o final da cerimónia, recolhendo vários objetos abandonados nas ruas.

Entre os artigos encontrados estavam beatas de cigarro, tampas de garrafas de água, palhinhas, talheres descartáveis, pedaços de um leque arco-íris, uma fita de sinalização, um auricular esquerdo, um anel de plástico e até um teste de ovulação.

Cada objeto foi colocado dentro de pequenos cubos transparentes de acrílico, vendidos por 25 dólares (cerca de 21 euros), enquanto as versões maiores custavam 100 dólares (aproximadamente 87 euros), sem contar com os portes de envio.

Não há provas de que os objetos pertençam aos noivos

O artista nunca escondeu que não existe qualquer forma de comprovar que os objetos tenham sido utilizados por Taylor Swift, Travis Kelce ou pelos convidados.

Segundo explicou, todo o material foi recolhido no exterior das barreiras de segurança montadas em redor do Madison Square Garden, e não no interior da cerimónia.

"Há lixo no chão depois da festa. Recolhido à porta de uma história de amor, o mais perto que poderias ter estado do grande dia da Taylor e do Travis sem um convite", escreveu na página de venda da coleção.

Os recipientes, descritos como "esculturas", foram cuidadosamente selados para evitar derrames e odores e traziam ainda a inscrição "New York City Garbage" na tampa e a referência "JUST&T Married! 7/3/26", frase que surgiu no ecrã exterior do Madison Square Garden no dia do casamento.

Tudo esgotou em apenas 24 horas

Apesar de os compradores não poderem escolher o conteúdo das caixas, toda a coleção esgotou em menos de um dia.

Gignac revelou ainda que produziu cerca de 50 exemplares da edição "Pocket Garbage", aproveitando a enorme curiosidade em torno daquele que foi um dos casamentos mais mediáticos — e simultaneamente mais discretos — do ano.

Vestido de smoking e equipado com luvas amarelas de borracha enquanto recolhia os resíduos, o artista brincou com a situação.

"Se as pessoas acharam que eu era um convidado do casamento que decidiu limpar as ruas depois da festa? Sim, acharam", comentou.

Um negócio com 25 anos

Esta não é a primeira vez que Justin Gignac transforma lixo em peças de coleção.

Há 25 anos que desenvolve o projeto "New York City Garbage", através do qual preserva em cubos de acrílico resíduos recolhidos em acontecimentos marcantes da cidade.

Ao longo dos anos, já vendeu objetos encontrados após a tomada de posse do antigo Presidente norte-americano Barack Obama, a parada da vitória dos New York Giants no Super Bowl, celebrações do Pride de Nova Iorque e outros grandes eventos.

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce tornou-se agora o mais recente capítulo desta invulgar coleção, demonstrando, uma vez mais, até onde pode chegar o entusiasmo dos fãs da cantora.