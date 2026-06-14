Lisboa destacada entre as melhores cidades do mundo para comer em 2026

A capital portuguesa destaca-se pela forte valorização da sua cozinha tradicional e pela nova vaga de restaurantes que reinterpretam sabores típicos, ainda que o nível de preços continue a pesar na classificação.

O ranking da Time Out de 2026 já foi divulgado e a capital portuguesa está na lista das melhores cidades do mundo para comer.

A classificação tem em conta a opinião de mais de 24 mil residentes (com um peso de 70% na pontuação final) e especialistas no setor (com os restantes 30%), baseando-se em fatores como a qualidade da oferta, a acessibilidade monetária e a relevância da gastronomia de cada destino.

O ranking deste ano ficou assim organizado:

1. Lima, Peru

2. Banguecoque, Tailândia

3. Cidade do México, México

4. Londres, Reino Unido

5. Barcelona, Espanha

6. Cidade de Ho Chi Minh, Vietname

7. Melbourne, Austrália

8. Pequim, China

9. Atenas, Grécia

10. Lisboa, Portugal

11. Cidade do Cabo, África do Sul

12. Osaka, Japão

13. Bengaluru, Índia

14. Nápoles, Itália

15. Nova Iorque, EUA

16. Hong Kong

17. Buenos Aires, Argentina

18. Marselha, França

19. Copenhaga, Dinamarca

20. Medellín, Colômbia

O primeiro lugar do ranking

Lima foi considera a melhor cidade gastronómica, apontada como a "capital culinária" da América Latina.

É conhecida por especialidades como o ceviche, prato feito à base de peixe cru marinado em sumo de citrinos, e "causa limeña", um dos pratos mais tradicionais e emblemáticos da gastronomia peruana, que consiste numa espécie de "bolo" de camadas feito à base de puré de batata temperado, servido frio e recheado com ingredientes frescos.

A juntar à oferta gastronómica, a cidade peruana destaca-se pela acessibilidade dos preços.

Lisboa em décimo lugar

A capital portuguesa ocupa o décimo lugar do ranking, sendo uma das quatro cidades europeias no top 10 da lista.

Destaca-se pela qualidade da comida, pela valorização da tradição cultural gastronómica e pela aposta em novos conceitos, mas sempre inspirados em gostos típicos portugueses. O Time Out destaca ainda o crescimento de tascas e restaurantes que reinventam a tradição portuguesa mas de forma inovadora - como O Velho Eurico, Polémico, Vida de Tasca e Gancho.

Em termos de avaliação, 86% dos residentes consideraram a gastronomia lisboeta como "excelente". No entanto, o preço faz com que a capital desça no ranking.