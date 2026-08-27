"Levar o retrato dos avós bordados": Carolina realiza desejos bonitos com a sua arte

O casamento é dos momentos mais importantes para quem se casa e queremos que aqueles que nos são mais queridos estejam presentes. Seja de que forma for. E a jovem Carolina Carrilho conseguiu o que Ana sempre quis.

«Hoje partilho com vocês um dos maiores, ou se não o maior, desafio que já tive nesta aventura dos bordados».

Esta frase chegou-nos numa publicação de Instagram, acompanhada de uma fotografia de um véu/capa de noiva bordado. Nele conseguimos ver rostos e algumas palavras escritas, mas não identificamos de imediato o significado. Até Carolina Carrilho, de 26 anos, contar à VERSA.

«A Ana, a noiva que me encomendou esta peça, estudou na mesma faculdade que eu, então já nos conhecíamos. Ela mandou-me uma mensagem a dizer que ia casar este ano e que queria fazer uma surpresa aos pais, pois eles pensavam que ela não iria levar véu no seu casamento. Confiou em mim desde o primeiro minuto. Contou-me que sempre quis que os seus avós fossem os seus padrinhos de casamento, mas que infelizmente, já só tem presente uma das suas avós. Essa avó foi sua madrinha de casamento e os outros avós foram padrinhos de coração, como ela lhes chamou. Ela fazia questão que eles estivessem presentes neste dia tão importante, e partilhou comigo a sua ideia: levar os retratos dos seus avós bordados», conta.

E assim nasceu então aquele que é um dos maiores trabalhados de Carolina, que demorou cerca de 15 horas a finalizar. A jovem confessa que «nunca tinha feito algo do género», tendo sido uma «grande responsabilidade» ser o meio pelo qual a noiva ia poder homenagear alguém que lhe era tão querido.

Tudo começou em 2021

Em agosto de 2021 Carolina Carrilho decidiu criar a página Os Bordados da Carol, projeto que foi espoletado com umas simples arrumações em casa.

«Descobri um bastidor antigo da minha avó e decidi experimentar bordar alguma coisa. Comecei a gostar e a fazer umas coisas para mim. Como sempre estive ligada ao mundo das artes (fiz o meu ensino secundário em Artes Visuais), e depois sendo formada em Design de Moda, sempre tive em mim o bichinho da criatividade e da arte. Com o incentivo de família e amigos, criei então a página e partilhei os meus primeiros bordados. Aprendi a bordar sozinha, e acho que tenho vindo a aperfeiçoar cada vez mais essa técnica», refere a jovem de 26 anos.

Desde então nunca mais parou e durante este percurso com cinco anos já bordou um pouco de tudo e de forma personalizável.

«Faço porta-maternidades com os dados de nascimento dos bebés, retratos a partir de fotografias, alguns bordados festivos (natal, páscoa, dia da mãe e do pai, ...), animais, lembranças de despedidas de solteira/batizados/casamentos. Faço também almofadas e tote bags. E por vezes, tenho algumas encomendas diferentes, como prémios de participação para um festival de tunas, um estandarte para uma tuna. Já fiz também etiquetas para uma marca de roupa de um amigo meu», revela.

Mais recentemente, tem feito vários trabalhos para casamentos, desde porta-alianças ao véu que se tornou viral.

No entanto, Carolina não quer focar-se num só tipo de cliente.

«Pretendo manter liberdade criativa. Faço de tudo um pouco. E, além das encomendas personalizadas que recebo dos meus clientes, tenho também sempre muitas ideias para criar outros bordados, que acabo por ir vendendo e mostrando em feirinhas locais onde costumo participar».