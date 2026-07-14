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Levanta a mão para agradecer aos carros na passadeira? A psicologia explica o que esse gesto revela sobre si

Há quem faça este gesto, sem pensar, sempre que um condutor trava para deixar atravessar. Psicólogos garantem que não é apenas educação e explicam o que este hábito revela sobre a forma como nos relacionamos com desconhecidos.
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Levanta a mão para agradecer aos carros na passadeira? A psicologia explica o que esse gesto revela sobre si
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Eduardo Baptista Correia: 'Passos e Montenegro deixam muito a desejar'

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O gesto pode ser interpretado à luz da teoria dos cinco grandes fatores de personalidade, um dos modelos mais utilizados na psicologia para descrever traços humanos. Um desses fatores, a amabilidade, está associado à empatia, à cooperação e à preocupação genuína com o bem-estar dos outros. Agradecer a um condutor, mesmo numa interação de segundos, pode ser lido como uma pequena manifestação desse traço.

Na prática, este hábito reúne características do quotidiano como:

  • Empatia, ao reconhecer o esforço do condutor que interrompeu a marcha;

  • Consciência social, ao perceber que o trânsito é feito de pessoas e não apenas de veículos;

  • Atenção ao momento presente, já que o gesto exige estar concentrado no que se passa à volta;

  • Gratidão espontânea, sem cálculo ou intenção prévia.

Este gesto muda a forma como vivemos o trânsito?

O trânsito costuma ser associado a pressa, tensão e competição, o que torna um simples aceno de agradecimento capaz de alterar o tom de uma interação. Este tipo de cortesia funciona como reforço social e pode ter vários efeitos práticos no dia a dia:

Benefícios exclusivos?
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  • Cria uma sensação de respeito mútuo entre condutor e peão;

  • Reduz a perceção de que todos circulam de forma mecânica e indiferente;

  • Fomenta uma leitura mais cooperativa do espaço partilhado da rua;

  • Reforça a ideia de que há lugar para a cortesia mesmo em contextos de maior tensão.

Quem adopta com frequência este tipo de gestos tende a mostrar uma postura mais cooperativa também noutras situações do quotidiano. Num ambiente onde muitos esperam frieza e distanciamento entre desconhecidos, um simples aceno de poucos segundos pode ser, afinal, um sinal claro de respeito, atenção e amabilidade.

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Psicologia
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Comportamento

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