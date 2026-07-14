Levanta a mão para agradecer aos carros na passadeira? A psicologia explica o que esse gesto revela sobre si

Há quem faça este gesto, sem pensar, sempre que um condutor trava para deixar atravessar. Psicólogos garantem que não é apenas educação e explicam o que este hábito revela sobre a forma como nos relacionamos com desconhecidos.

O gesto pode ser interpretado à luz da teoria dos cinco grandes fatores de personalidade, um dos modelos mais utilizados na psicologia para descrever traços humanos. Um desses fatores, a amabilidade, está associado à empatia, à cooperação e à preocupação genuína com o bem-estar dos outros. Agradecer a um condutor, mesmo numa interação de segundos, pode ser lido como uma pequena manifestação desse traço.

Na prática, este hábito reúne características do quotidiano como:

Empatia , ao reconhecer o esforço do condutor que interrompeu a marcha;

Consciência social , ao perceber que o trânsito é feito de pessoas e não apenas de veículos;

Atenção ao momento presente , já que o gesto exige estar concentrado no que se passa à volta;

Gratidão espontânea, sem cálculo ou intenção prévia.

Este gesto muda a forma como vivemos o trânsito?

O trânsito costuma ser associado a pressa, tensão e competição, o que torna um simples aceno de agradecimento capaz de alterar o tom de uma interação. Este tipo de cortesia funciona como reforço social e pode ter vários efeitos práticos no dia a dia:

Cria uma sensação de respeito mútuo entre condutor e peão;

Reduz a perceção de que todos circulam de forma mecânica e indiferente;

Fomenta uma leitura mais cooperativa do espaço partilhado da rua;

Reforça a ideia de que há lugar para a cortesia mesmo em contextos de maior tensão.

Quem adopta com frequência este tipo de gestos tende a mostrar uma postura mais cooperativa também noutras situações do quotidiano. Num ambiente onde muitos esperam frieza e distanciamento entre desconhecidos, um simples aceno de poucos segundos pode ser, afinal, um sinal claro de respeito, atenção e amabilidade.