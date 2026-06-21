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Katy Perry tem raízes portuguesas. Conheça a história que liga a cantora aos Açores

A artista, que atuou este fim de semana no Rock in Rio Lisboa, possui ascendência açoriana e falou sobre as suas origens portuguesas durante o concerto.
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Katy Perry tem raízes portuguesas. Conheça a história que liga a cantora aos Açores
Victor Barros

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Milhões de pessoas conhecem Katy Perry pelos êxitos de maior sucesso, mas poucos sabem que a cantora norte-americana tem uma ligação familiar a Portugal.

A artista, que atuou este fim de semana no Rock in Rio Lisboa, possui ascendência açoriana e falou sobre as suas origens portuguesas durante o concerto.

"Sou 24% portuguesa. O meu trisavô é de Ponta Delgada, e é de onde eu sou, de São Miguel, alguém é de São Miguel? Onde estão os meus primos?", disse à artista no Palco Mundo.

Nascida a 25 de outubro de 1984, em Santa Bárbara, na Califórnia, Katy Perry, cujo nome verdadeiro é Katheryn Elizabeth Hudson, descende de uma família com raízes em vários países europeus, incluindo Portugal. A ligação portuguesa surge através da família materna, cujos antepassados emigraram dos Açores para os Estados Unidos.

Os antepassados vieram dos Açores

De acordo com registos genealógicos e informações divulgadas ao longo dos anos, três dos trisavós da cantora eram naturais dos Açores.

A ligação é tão forte que o apelido artístico que a tornou famosa tem origem portuguesa. O sobrenome "Perry", utilizado pela cantora, resulta da adaptação para inglês de "Pereira", um apelido muito comum entre emigrantes portugueses que se estabeleceram nos Estados Unidos.

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Uma infância muito diferente da imagem de estrela pop

Outra curiosidade pouco conhecida é que Katy Perry cresceu numa família profundamente religiosa. Filha de dois pastores evangélicos, passou grande parte da infância rodeada por música gospel e chegou a cantar regularmente na igreja antes de iniciar a carreira na música pop.

Antes de conquistar o mundo com sucessos como "I Kissed a Girl", "Firework", "Roar" ou "Teenage Dream", lançou mesmo um álbum de música cristã sob o seu nome de batismo Katy Hudson.

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