Katy Perry tem raízes portuguesas. Conheça a história que liga a cantora aos Açores

A artista, que atuou este fim de semana no Rock in Rio Lisboa, possui ascendência açoriana e falou sobre as suas origens portuguesas durante o concerto.

Milhões de pessoas conhecem Katy Perry pelos êxitos de maior sucesso, mas poucos sabem que a cantora norte-americana tem uma ligação familiar a Portugal.

A artista, que atuou este fim de semana no Rock in Rio Lisboa, possui ascendência açoriana e falou sobre as suas origens portuguesas durante o concerto.

"Sou 24% portuguesa. O meu trisavô é de Ponta Delgada, e é de onde eu sou, de São Miguel, alguém é de São Miguel? Onde estão os meus primos?", disse à artista no Palco Mundo.

Nascida a 25 de outubro de 1984, em Santa Bárbara, na Califórnia, Katy Perry, cujo nome verdadeiro é Katheryn Elizabeth Hudson, descende de uma família com raízes em vários países europeus, incluindo Portugal. A ligação portuguesa surge através da família materna, cujos antepassados emigraram dos Açores para os Estados Unidos.

Os antepassados vieram dos Açores

De acordo com registos genealógicos e informações divulgadas ao longo dos anos, três dos trisavós da cantora eram naturais dos Açores.

A ligação é tão forte que o apelido artístico que a tornou famosa tem origem portuguesa. O sobrenome "Perry", utilizado pela cantora, resulta da adaptação para inglês de "Pereira", um apelido muito comum entre emigrantes portugueses que se estabeleceram nos Estados Unidos.

Uma infância muito diferente da imagem de estrela pop

Outra curiosidade pouco conhecida é que Katy Perry cresceu numa família profundamente religiosa. Filha de dois pastores evangélicos, passou grande parte da infância rodeada por música gospel e chegou a cantar regularmente na igreja antes de iniciar a carreira na música pop.

Antes de conquistar o mundo com sucessos como "I Kissed a Girl", "Firework", "Roar" ou "Teenage Dream", lançou mesmo um álbum de música cristã sob o seu nome de batismo Katy Hudson.