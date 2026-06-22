Katy Perry continua a descobrir Portugal: reação da cantora a provar pastéis de nata conquista os fãs

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Katy Perry tem raízes portuguesas. Conheça a história que liga a cantora aos Açores
Katy Perry levou o público à loucura no primeiro dia de Rock in Rio Lisboa, no passado sábado, mas a experiência por Lisboa continua. A cantora pop partilhou um vídeo nas suas redes sociais onde prova o doce mais típico da cidade: pastéis de nata.
"Ok, aqui vou eu!", começa por dizer antes de provar a iguaria. "A parte crocante é boa" Oh meu Deus! Uau!", continua, mostrando-se rendida à gastronomia portuguesa. O vídeo foi gravado no atelier de pastéis de nata Castro, na Baixa de Lisboa. O momento foi posteriormente repartilhado por vários grupos de fãs da cantora.
Katy Perry frisou várias vezes no espetáculo de sábado que é "20% portuguesa", com família na localidade de Ponta Delgada, no arquipélago dos Açores, algo que aproximou os fãs da cantora pop de 41 anos.