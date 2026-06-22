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Katy Perry continua a descobrir Portugal: reação da cantora a provar pastéis de nata conquista os fãs

O momento foi posteriormente repartilhado por vários grupos de fãs da cantora.
Redação
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Katy Perry continua a descobrir Portugal: reação da cantora a provar pastéis de nata conquista os fãs
Victor Barros

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Katy Perry levou o público à loucura no primeiro dia de Rock in Rio Lisboa, no passado sábado, mas a experiência por Lisboa continua. A cantora pop partilhou um vídeo nas suas redes sociais onde prova o doce mais típico da cidade: pastéis de nata.

"Ok, aqui vou eu!", começa por dizer antes de provar a iguaria. "A parte crocante é boa" Oh meu Deus! Uau!", continua, mostrando-se rendida à gastronomia portuguesa. O vídeo foi gravado no atelier de pastéis de nata Castro, na Baixa de Lisboa. O momento foi posteriormente repartilhado por vários grupos de fãs da cantora.

Katy Perry frisou várias vezes no espetáculo de sábado que é "20% portuguesa", com família na localidade de Ponta Delgada, no arquipélago dos Açores, algo que aproximou os fãs da cantora pop de 41 anos.

Temas

Katy Perry
Gastronomia portuguesa
Pastéis de nata
Pastéis de Nata
Ponta Delgada

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