segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Já se perguntou porque é que lhe pedem para abrir as persianas no avião? A explicação pode surpreendê-lo

Há regras nos aviões que quase todos seguimos automaticamente, mesmo sem perceber bem porquê. Esta é uma das regras que tem uma explicação lógica, ligada à segurança dos passageiros e tripulação.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Já se perguntou porque é que lhe pedem para abrir as persianas no avião? A explicação pode surpreendê-lo

Queda de tijolos junto ao Centro Comercial Colombo faz três feridos, incluindo uma criança

Relacionados

O lugar que escolhe no avião pode determinar se consegue sair a tempo numa emergência. Saiba o que deve ter em conta

Um estudo científico com 27 simulações de evacuação revelou que nenhum cenário testado cumpriu o prazo legal de 90 segundos para abandonar um avião em chamas. A razão tem menos a ver com o aparelho e mais com quem está sentado à sua volta.
O lugar que escolhe no avião pode determinar se consegue sair a tempo numa emergência. Saiba o que deve ter em conta

Cancelamento de voos: conheça os direitos dos passageiros e regras de indemnização

ANAC lembra que passageiros afetados por cancelamentos de voos têm direito a reembolso ou transporte alternativo, segundo regras europeias, e explica quando há lugar a indemnização
Cancelamento de voos: conheça os direitos dos passageiros e regras de indemnização

Em cada viagem de avião há sempre um cardápio de regras: apertar os cintos, permanecer sentado quando os hospedeiros de bordo o pedirem, não fazer muito barulho e ler as instruções em caso de incidente. Mas com certeza já terá reparado que há algo que lhe dizem sempre antes de descolar e de aterrar: baixar as persianas das janelas.

Isto tem um motivo lógico que vai fazer com que cumpra sempre o procedimento.

A aterragem e descolagem de um avião são os momentos mais perigosos de uma viagem porque exigem manobras mais complexas, realizadas em altitudes reduzidas, o que diminui a margem de manobra dos pilotos em caso de imprevisto, e que envolvem um maior esforço dos motores.

E é também nestes momentos que é mais pedido o levantamento das persianas.

Esta é uma norma internacional do setor da aviação que deve ser seguida em todo o mundo por dois motivos:

1. Visibilidade dos membros da tripulação

Em caso de emergência, os membros da tripulação têm cerca de 90 segundos para evacuar o espaço, encaminhando os passageiros para as saídas de emergência mais próximas, de forma ordenada.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para isso, é necessário que se consigam aperceber o mais rápido possível de algum incidente que ocorra na aeronave - que pode envolver fumo no motor ou algum problema com as asas. Ter as persianas abertas é essencial para ver incidentes externos e melhorar o tempo de resposta antes que algo grave ocorra.

2. Habituação dos passageiros

Neste caso, o motivo para levantar as persianas é idêntico ao porquê de as luzes se apagarem tanto na descolagem como na aterragem - tem tudo a ver com a habituação dos olhos dos passageiros à luminosidade em caso de emergência.

Se as luzes da cabine estivessem totalmente acesa, em caso de emergência durante a noite os passageiros teriam dificuldade em habituar-se à escuridão o que deverá diminuir o tempo de resposta.

Neste sentido, abrir as persianas obriga os passageiros a adaptarem-se à luminosidade do lado de fora, seja noite ou dia, de forma a reagir mais rapidamente em caso de incidente.

Outras regras

Outras regras obrigatórias incluem não deixar passageiros com os bancos reclinados durante a descolagem e aterragem. Isto porque o assento tal como é colocado antes dos passageiros se sentarem ocupa a forma máxima de proteção contra impactos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Se estiver bem sentado no assento, também irá reduzir a possibilidade de "escorregar" sob o cinto em caso de desaceleração súbita.

Da próxima vez que lhe pedirem para abrir a persiana do avião ou colocar o banco direito, já sabe que não se trata apenas de um detalhe do protocolo - pequenas regras como estas podem parecer insignificantes, mas foram criadas precisamente para aumentar a segurança nos momentos mais críticos de um voo.

Temas

Avião
Aviação
Regras de aviação
Persianas aviões
Curiosidades aviões

Leia também

Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

A jovem aristocrata marcou presença ao lado da princesa brasileira D. Maria Gabriela de Orléans e Bragança, durante uma visita oficial à Universidade de Coimbra.
Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Falar sozinho é muitas vezes encarado como um comportamento estranho – o preconceito persegue-o há anos. Há até quem o associe a problemas psicológicos, quando, na verdade, além de ser mais comum do que pensa, pode ter um impacto mais profundo do que se considera.
Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Há quem associe casas impecáveis a disciplina e casas em caos a preguiça. Psicólogos garantem que a verdadeira causa é outra, e pode estar relacionada com ansiedade ou stress.
Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Mais vistos

Destaques