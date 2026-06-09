Já se perguntou porque é que lhe pedem para abrir as persianas no avião? A explicação pode surpreendê-lo

Há regras nos aviões que quase todos seguimos automaticamente, mesmo sem perceber bem porquê. Esta é uma das regras que tem uma explicação lógica, ligada à segurança dos passageiros e tripulação.

Em cada viagem de avião há sempre um cardápio de regras: apertar os cintos, permanecer sentado quando os hospedeiros de bordo o pedirem, não fazer muito barulho e ler as instruções em caso de incidente. Mas com certeza já terá reparado que há algo que lhe dizem sempre antes de descolar e de aterrar: baixar as persianas das janelas.

Isto tem um motivo lógico que vai fazer com que cumpra sempre o procedimento.

A aterragem e descolagem de um avião são os momentos mais perigosos de uma viagem porque exigem manobras mais complexas, realizadas em altitudes reduzidas, o que diminui a margem de manobra dos pilotos em caso de imprevisto, e que envolvem um maior esforço dos motores.

E é também nestes momentos que é mais pedido o levantamento das persianas.

Esta é uma norma internacional do setor da aviação que deve ser seguida em todo o mundo por dois motivos:

1. Visibilidade dos membros da tripulação

Em caso de emergência, os membros da tripulação têm cerca de 90 segundos para evacuar o espaço, encaminhando os passageiros para as saídas de emergência mais próximas, de forma ordenada.

Para isso, é necessário que se consigam aperceber o mais rápido possível de algum incidente que ocorra na aeronave - que pode envolver fumo no motor ou algum problema com as asas. Ter as persianas abertas é essencial para ver incidentes externos e melhorar o tempo de resposta antes que algo grave ocorra.

2. Habituação dos passageiros

Neste caso, o motivo para levantar as persianas é idêntico ao porquê de as luzes se apagarem tanto na descolagem como na aterragem - tem tudo a ver com a habituação dos olhos dos passageiros à luminosidade em caso de emergência.

Se as luzes da cabine estivessem totalmente acesa, em caso de emergência durante a noite os passageiros teriam dificuldade em habituar-se à escuridão o que deverá diminuir o tempo de resposta.

Neste sentido, abrir as persianas obriga os passageiros a adaptarem-se à luminosidade do lado de fora, seja noite ou dia, de forma a reagir mais rapidamente em caso de incidente.

Outras regras

Outras regras obrigatórias incluem não deixar passageiros com os bancos reclinados durante a descolagem e aterragem. Isto porque o assento tal como é colocado antes dos passageiros se sentarem ocupa a forma máxima de proteção contra impactos.

Se estiver bem sentado no assento, também irá reduzir a possibilidade de "escorregar" sob o cinto em caso de desaceleração súbita.

Da próxima vez que lhe pedirem para abrir a persiana do avião ou colocar o banco direito, já sabe que não se trata apenas de um detalhe do protocolo - pequenas regras como estas podem parecer insignificantes, mas foram criadas precisamente para aumentar a segurança nos momentos mais críticos de um voo.