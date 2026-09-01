Ilha grega oferece alojamento grátis a quem quiser cuidar de gatos

E se pudesse passar pelo menos um mês numa ilha grega sem pagar alojamento, rodeado de gatos e com o mar Egeu à porta? A proposta existe em Syros e junta uma estadia numa ilha a uma missão muito especial: ajudar a cuidar dos muitos gatos que fazem parte da vida da ilha.

Há uma ilha grega onde os gatos fazem parte da paisagem e onde quem quiser ajudar a cuidar deles pode ficar alojado sem pagar.

A oportunidade é promovida pela Syros Cats, organização dedicada ao cuidado de gatos abandonados e errantes na ilha de Syros, no arquipélago das Cíclades. O programa destina-se a voluntários disponíveis para permanecer pelo menos um mês e inclui alojamento, pequeno-almoço e despesas de serviços.

Em troca, é preciso dedicar cerca de seis horas por dia, cinco dias por semana, aos animais.

Não são só festas e mimos aos gatos

A ideia pode parecer o cenário perfeito para quem gosta de animais, mas a organização deixa claro que o voluntariado implica trabalho.

Os participantes ajudam na alimentação dos gatos, na limpeza dos espaços e no acompanhamento dos animais que necessitam de cuidados. Também podem participar na socialização de gatinhos que estão a ser preparados para adoção.

Entre as tarefas previstas estão ainda:

limpar os espaços onde ficam os gatos;

alimentar os animais e garantir que têm água;

ajudar nos cuidados de gatos doentes, incluindo medicação quando necessário;

socializar gatinhos para facilitar futuras adoções;

ajudar a apanhar gatos errantes para esterilização;

colaborar na manutenção dos espaços e no descarregamento de comida e outros materiais;

ajudar a manter limpa a casa partilhada pelos voluntários.

E há, naturalmente, uma tarefa que dificilmente será vista como um sacrifício pelos candidatos: a própria organização pede aos voluntários que deem "cuddle cats as much as possible", ou seja, que mimem e convivam tanto quanto possível com os animais.

A Syros Cats avisa, no entanto, que se trata de um ambiente de tipo rural e que é preciso estar preparado para trabalhar fisicamente e "get your hands dirty".

O que está incluído no alojamento?

Os voluntários ficam numa casa partilhada com outras pessoas. Cada um tem o seu próprio quarto, mas cozinha, casa de banho e zonas comuns são partilhadas.

A organização assegura:

alojamento;

quarto individual;

pequeno-almoço ou brunch;

despesas de serviços.

A viagem até Syros fica a cargo do voluntário, assim como as restantes refeições e outros custos pessoais. Quem não tiver cobertura de saúde europeia deve também contratar um seguro de viagem, recomenda a Syros Cats.

A organização aceita candidatos individuais e casais e admite também trabalhadores remotos, desde que tenham horários suficientemente flexíveis para não interferirem com os turnos do voluntariado.

Há uma condição importante para quem quer candidatar-se

Apesar de a experiência com gatos ou formação na área veterinária serem valorizadas, não é obrigatório ser profissional da área.

A organização procura pessoas responsáveis, independentes e em boas condições físicas. Dá preferência a candidatos que já tenham alguma experiência profissional e avisa que, para menores de 25 anos, poderá ser mais difícil demonstrar o grau de autonomia necessário para o trabalho.

As estadias têm de ter uma duração mínima de um mês e a organização não consegue receber crianças ou animais de estimação.

Uma mudança na relação da ilha com os gatos

O projeto não nasceu apenas para proporcionar uma experiência diferente a quem visita a Grécia. A Syros Cats trabalha há décadas com os gatos da ilha, incluindo através de programas de captura, esterilização e devolução, cuidados veterinários e alimentação.

O trabalho desenvolvido pela organização e por outros projetos de proteção animal ajudou a mudar a forma como os gatos errantes são encarados em Syros.

Um desses projetos é a God's Little People Cat Rescue, criado pelo casal Joan e Richard Bowell. A organização começou por acolher animais encontrados na ilha e acabou por transformar o trabalho de resgate numa operação permanente de proteção e adoção.

A filosofia por detrás deste trabalho foi resumida por Richard Bowell ao Greek Reporter: "We want to show the world that animals count." O responsável acrescentou: "The way we treat them reflects something of our own humanity."

Candidaturas para 2027 abrem agora

Quem estiver a pensar candidatar-se não precisa de esperar pelo próximo verão.

Segundo a informação oficial da Syros Cats, as candidaturas para estadias entre janeiro e junho de 2027 abrem a 1 de setembro de 2026. Para estadias entre julho e dezembro, o período de candidaturas começa a 1 de novembro de 2026.

A procura costuma ser elevada e a organização recebe candidatos de diferentes países. As candidaturas são feitas através do formulário próprio disponibilizado no site oficial.

Assim, para quem procura uma forma diferente de passar algum tempo na Grécia, a proposta de Syros junta duas coisas que raramente aparecem na mesma oportunidade: uma estadia numa ilha do mar Egeu e a possibilidade de contribuir diretamente para o bem-estar dos animais que vivem por lá.

Só há uma diferença em relação a umas férias tradicionais: neste caso, o preço do alojamento é o trabalho.