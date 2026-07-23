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Harper Beckham estreia-se como empresária aos 15 anos com marca de skincare

A marca "Halo by Harper" deverá chegar ao mercado em 2027 e será direcionado para as gerações Z e Alpha.
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Aos 15 anos, Harper Beckham, filha de David e Victoria Beckham, prepara-se para dar os primeiros passos no mundo empresarial com o lançamento da sua própria marca de skincare.

Segundo avança a imprensa britânica, a adolescente concluiu recentemente o processo de registo da marca "Halo by Harper", que deverá estrear-se no mercado durante o próximo ano.

O projeto marca a entrada da filha mais nova do casal Beckham na indústria da beleza, seguindo as pisadas da mãe, que criou a marca "Victoria Beckham Beauty" em 2019. De acordo com a Victoria Beckham num episódio do podcast Aspire with Emma Grede, Harper tem trabalhado na ideia há vários anos e conta com o apoio dos pais, embora o desenvolvimento da marca esteja a ser conduzido pela própria adolescente.

Marca nasce depois de problemas de pele

A inspiração para a nova empresa surgiu após Harper enfrentar dificuldades relacionadas com acne.

No episódio do podcast, Victoria Beckham revelou também que a filha começou a utilizar produtos inadequados para a sua idade, influenciada pelas tendências de beleza nas redes sociais, situação que acabou por agravar o estado da sua pele e obrigou a uma consulta de dermatologia.

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Segundo a antiga Spice Girl, foi essa experiência que levou Harper a interessar-se mais profundamente pelo universo dos cuidados de pele, chegando mesmo a preparar uma apresentação em PowerPoint para convencer a mãe a investir na criação de uma marca destinada a consumidores mais jovens.

Produtos para a Geração Z e Alpha

De acordo com a imprensa britânica e norte-americana, a marca "Harlo by Harper" deverá apostar em produtos inspirados na cosmética coreana, atualmente uma das maiores tendências mundiais no setor da beleza.

As primeiras linhas deverão incluir produtos básicos de limpeza e hidratação facial desenvolvidos para peles jovens, evitando ingredientes demasiado agressivos para adolescentes. O objetivo será responder às necessidades da Geração Z e da Geração Alpha, públicos que têm demonstrado um interesse crescente pelo skincare.

Apesar de ainda não existir uma data oficial para o lançamento, o processo de registo da marca já foi concluído, sinalizando que o projeto entrou numa fase mais avançada.

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Um novo negócio na família Beckham

O lançamento da marca reforça o perfil empreendedor da família Beckham.

Além da carreira de sucesso como designer de moda e empresária na área da beleza, Victoria Beckham construiu uma das marcas britânicas mais reconhecidas do setor. David Beckham, por sua vez, mantém investimentos em moda, desporto e entretenimento, incluindo a copropiedade do Inter Miami, da MLS.

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